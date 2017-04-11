На Кубани Радоница объявлена выходным днем

КРАСНОДАР. Радоница на Кубани объявлена выходным днем Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил «побаловать» население, сделав 25 апреля выходным днем.

Это связано с тем, что православные будут праздновать Радоницу. Спустя девять дней после Пасхи, христиане совершают поминовение усопших. Поэтому Кондратьев подписал постановление об объявлении этого дня, который выпадает на вторник, нерабочим.



"В связи со сложившейся в Краснодарском крае традицией поминовения и обращением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора этот день официально объявлен нерабочим", - говорится в документе.



Также в постановлении губернатор рекомендует всем начальникам муниципальных учреждений освободить своих сотрудников от работы. Это же касается и других работодателей. Кондратьев поручил организацию Радоницы своему заместителю Юрию Бурлачко. А ГУ МВД по Краснодарскому краю «посоветовал» принять все необходимые меры по обеспечению безопасности.



В Радоницу - девятый день после Пасхи - православные совершают особое поминовение усопших.