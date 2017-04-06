Часть украинских раскольников-автокефалистов объединится с униатами

Харьковско-Полтавская епархия УАПЦ присоединится к Украинской греко-католической церкви

ХАРЬКОВ. 5 апреля 2017 года, спустя 25 лет после первого собора Харьковско-Полтавской епархии раскольнической т.н. «Украинской автокефальной православной церкви» (УАПЦ), в Свято-Дмитриевском храме Харькова прошел 27-й епархиальный собор.

В последние годы Харьковско-Полтавская епархия существует в состоянии полного отделения от УАПЦ.

В соборе епархии приняли участие 32 делегата (12 «священников» и 20 мирян). На соборе присутствовал и участвовал в обсуждении повестки дня глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Святослав Шевчук.

По информации пресс-службы Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ, темой соборных дискуссий был «живой приход как модель функционирования приходской общины». В ее обсуждении приняли участие глава епархии — «архиепископ» Игорь Исиченко, настоятели и представители приходских общин. Было принято соответствующее постановление.

Также «Архиепископ» Игорь и верховный архиепископ УГКЦ Святослав рассказали о ходе процесса объединения Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ с УГКЦ.

Делегаты собора обратились к Папе Римскому Франциску с письмом, в котором подтвердили намерение полного евхаристического и административного объединения епархии с УГКЦ.

Состоялись выборы епархиального совета, ревизионной комиссии и епархиального суда.

Участники собора приняли решение совершить 15–16 июля 2017 года паломничество в греко-католический центр паломничества — Зарваницу.

В интервью газете «Нация и государство» «архиепископ» Игорь Исиченко в весьма мудреных выражениях рассказал, на каких принципах Харьковско-Полтавская епархия УАПЦ намерена объединиться с УГКЦ. По его словам, в случае объединения Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ с УГКЦ речь идет не о переходе в другую конфессию или присоединение к ней, а «о братских советах по восстановлению евхаристического и административного единства между двумя Церквами». Понять данное высказывание крайне сложно, поскольку «архиепископ» Игорь, похоже, исповедует какие-то весьма оригинальные принципы экклесиологии.

«Архиепископ» Исиченко пояснил, что «УГКЦ с конца XIX в. успешно проходит процесс восстановления аутентичного киевского обряда и является ближайшей к киевской традиции частью нашей поместной христианской общины».

Как видно, логика автокефалистского деятеля весьма напоминает убеждения вождей старообрядческого раскола: обряд (в данном случае «щирый украинский») с очевидностью доминирует над догматикой, о которой считающий себя православным «архиепископ» даже не обмолвился.

«Мы обратились к епископату УГКЦ с просьбой о братских советах по восстановлению евхаристического и административного единства между нашими Церквами. И я бесконечно благодарен за то, что наше обращение, несмотря на его полную неожиданность для УГКЦ, было принято с благосклонностью, пониманием и уважением к нашей позиции. Архиерейский синод УГКЦ в сентябре 2015 года создал комиссию для подготовки ответа на это обращение. Сейчас идет работа упомянутой комиссии», – рассказал «архиепископ» Игорь Исиченко.