Парламент Чечни разрешил школьницам носить хиджабы

ГРОЗНЫЙ. Власти Чечни урегулировали на местном уровне вопрос с ношением хиджабов в школах. Накануне, 30 марта, депутаты внесли в республиканский закон "Об образовании" новую статью 23.1, согласно которой за учащимися закрепляется право носить в учебных учреждениях ту одежду, которая соответствует их вероисповеданию, сообщает сайт чеченского парламента.

Представил законопроект председатель комитета парламента ЧР по образованию, науке и культуре Бекхан Хазбулатов. Он отметил, что данная статья не противоречит статье 38 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Более того, принимаемая юридическая норма "соответствует духу времени", так как предполагает, что "при установлении требований к форме одежды образовательные организации должны исходить из необходимости соблюдения прав граждан, гарантированных Конституциями РФ и ЧР.

В частности, они должны "учитывать право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц".

Хазбулатов также отметил, что в соответствии с данным законопроектом воспитательная политика в образовательных организациях Чеченской Республики должна проводиться без ущемления национальных традиций и религиозных верований учащихся.

Председатель парламента Магомед Даудов, комментируя принятые поправки, заявил, что они станут неоспоримым юридическим подспорьем в улучшении эффективности деятельности образовательных организаций и соблюдении конституционных прав обучающихся.

На днях глава Чечни встретился с министром образования России Ольгой Васильевой, с которой у него ранее произошел заочный спор по поводу хиджабов. Комментируя прошедшую встречу в Instagram, Кадыров заявил, что обсуждали "злободневные для Чеченской республики вопросы", перечислив некоторые из них. Тема хиджабов в этом списке не упоминается.

Комментируя принятие законопроекта в ЧР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет единой позиции по этому вопросу.

"Какой-то единой позиции у Кремля в данном случае нет", - сказал он. Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, которая, при этом, согласно Конституции, является светским государством, отметил представитель главы государства. В то же время он заметил, что тема ношения хиджабов активно дискутируется во многих странах и "говорить о каком-то стандартном подходе" к данному вопросу не приходится.

По мнению Пескова, нужно понять, может ли вопрос о ношении хиджабов в школах решаться на федеральном уровне, или здесь может быть часть компетенции региональных властей.

Вопрос ношения хиджабов вызывал в последнее время немало споров. Бурная дискуссия развернулась в 2012 году, после того как власти Ставрополья запретили школьницам носить головные уборы, в том числе хиджабы и религиозную одежду.

Вопрос тогда обсуждалась на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уважать религиозные чувства, однако исходить из светского характера российского государства.

Дискуссия вокруг ношения хиджабов в российских школах с новой силой разгорелась в январе этого года. Министр образования Ольга Васильева, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье в Мордовии на ношение платков, заявила, что "хиджабам, как подчеркивающим конфессиональную принадлежность, не место в школе".

11 февраля 2015 года Верховный суд РФ признал законными требования к внешнему виду школьников, утвержденные постановлением правительства Мордовии и запрещающие в частности ношение в образовательных учреждениях региона религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов.

Между тем заявление Васильевой вызвало критику главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия Татарстана Камиля Самигуллина. Кадыров вступил с министром в заочную полемику, написав в Instagram, что "платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки". Кадыров также обвинил министра в том, что она навязывает обществу свое личное мнение и устраивает войну с хиджабами.

После заочного спора главы ЧР с Васильевой в Минобразования Чечни заявили, что чеченские школьницы и студентки не обязаны носить хиджабы, однако с 1 сентября 2016 года все школы Грозного перешли на единую форму одежды. В эту форму для девочек входит и "головной платок красного цвета".