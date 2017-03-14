Европейский суд признал законным запрет хиджабов на работе

БРЮССЕЛЬ. В Европе работодатели имеют право запрещать сотрудницам носить мусульманские головные уборы во время работы. Такое решение постановил Европейский суд в Люксембурге. В частности, это первое решение о демонстрации религиозных символов на рабочем месте.

Решение высшей судебной инстанции Евросоюза обжалованию не подлежит.

"Введение внутреннего распорядка, запрещающего ношение видимых аттрибутов, выражающих политические, религиозные или философские взгляды, не является прямой дискриминацией", - говорится в постановлении суда.

Однако при этом, запрет должен основываться на правилах компаний, которые требуют от всех сотрудников "одеваться нейтрально", а не на пожеланиях их клиентов.

Поводом для судебного разбирательства стал иск сотрудницы бельгийской компании Самиры Ашбиты. Девушка была уволена после того, как пришла на работу в мусульманском платке. Бывшая сотрудница сочла данное решение компании дискриминацией по признакам религиозной принадлежности.