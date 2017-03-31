Правозащитники призывают сделать все возможное для спасения коптов, захваченных исламистами в Ливии в 2014 году
- 31 марта
- 10:00
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- Источник:
- Седмица.Ru
В Египте власти арестовали коптов, участвовавших в демонстрации в связи с похищением девочки-христианки
КАИР. 13 коптских христиан были арестованы египетской полицией в городе Кене за то, что они участвовали в демонстрации с требованием к органам безопасности Египта более решительно расследовать случай похищения коптской девочки, сообщило информационное агентство Fides.
Коптский подросток Марина Нашаат была похищена около трех недель назад.
Протестующие – более двух десятков человек - выступили спонтанно, без предшествующего уведомления местных властей. Демонстрация коптов не вызвала никаких проблем в отношении поддержания общественного порядка и проходила мирно. Тем не менее, полиция вмешалась и арестовала 25 молодых протестующих, применив к ним репрессивные меры очевидно сильно преувеличенного характера.
Отец пропавшей девочки сказал в интервью египетским СМИ, что не получал телефонных звонков от представителей сил безопасности после того, как его дочь исчезла.
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