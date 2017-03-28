Депутаты предложили привлекать общественность для борьбы с сектами

МОСКВА. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик предложил открыть специальные "горячие линии" для борьбы с незаконными религиозными сектами, которые действуют на территории России.

Ранее Минюст сообщил, что религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" теперь числится в списке религиозных объединений, работа которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, Верховный суд примет 5 апреля.

"В борьбе с незаконными сектами должна участвовать общественность, для этого необходимо организовать "горячие линии" при региональных управлениях ФСБ и соответствующих отделах МВД", — сказал Белик.

По его мнению, зачастую именно активная общественность может оказать неоценимую помощь при выявлении незаконных религиозных организаций.

"Для борьбы с незаконными экстремистскими сектами нужно создать тандем из силовиков и общественности", — подчеркнул депутат.