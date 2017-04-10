Люблинский суд Москвы отказал в удовлетворинии иска Пракаша Кумара к центру св. Иринея Лионского

Лже-гуру обращался в суд с требованием в защите чести и достоинства

МОСКВА. 4 апреля 2017 года, Люблинский районный суд г. Москвы отказал в полном объеме в удовлетворении исковых требований главаря псевдоиндуистской секты Пракаша Кумара по его иску к владельцам домена iriney.ru о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда, сообщает сайт Православного правозащитного аналитического центра (ППАЦ).

Предприимчивый делец Пракаш Кумар обратился с иском в суд с требованием признать не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство сведения, опубликованные пользователями форума сайта Центра св. Иринея Лионского.

Возмущение и гнев индийского коммерсанта вызвали критические мнения, высказанные пострадавшими от его деятельности и вышедшими из недр возглавляемой им секты людьми.

Объектом своего гнева лже-гуру избрал бывшего на тот момент владельца домена iriney.ru А.В. Николаеву.

Лже-гуру Пракаш Кумар требовал признать не соответствующими действительности критические мнения участников форума, также требовал удалить всю ветку обсуждения и возместить якобы причиненный ему моральный вред. Свою честь и достоинство главарь секты оценил ни много ни мало как в пять миллионов рублей.

Как пояснил адвокат Корелов: "С самого начала иск настраивал на веселый лад. В процесс я шел с предвкушением настоящего искрометного шоу. И мои ожидания меня не подвели... За без малого тридцатилетнюю практику я сталкивался с различными нелепостями и ошибками в правовых вопросах. Но вот чтобы иск предъявлялся к мифическому персонажу - такое я видел впервые. С не меньшим успехом можно было бы предъявлять иск к "старухе Шапокляк" или "Деду Морозу".

Стороной ответчиков обращено внимание суда, что цензура в Российской Федерации запрещена Конституцией РФ. Т. о., г-н П. Кумар по сути пытается выступить в роли цензора, запрещающего людям критически высказываться о собственной персоне.

Эксперты-лингвисты, изучив относящиеся к делу материалы форума, пришли к выводу о том, что оспариваемые Истцом высказывания участников обсуждения выражены в форме оценочных суждений, мнений и предположений о деятельности Пракаша Кумара, на что участники имеют полное право, закрепленное в Конституции РФ. В исследованном тексте хотя и присутствуют негативные оценочные суждения, мнения, предположения в отношении Кумара Пракаша, однако они не носят оскорбительного характера, так как не выходят за рамки литературно-языковой нормы.



"Отбита очередная попытка главарей сект стать цензорами и запретить любую критику в свой адрес. Вырвавшиеся на свободу из сект люди, рассказывавшие о перенесенных ими страданиях, теперь обрели уверенность, что их бывшие истязатели и рабовладельцы не смогут заткнуть им рот и помешать говорить правду", отмечается в сообщении ППАЦ.