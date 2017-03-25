Папа Франциск возглавил богослужение, перед которым исповедался сам, а затем принял исповедь верующих
- 25 марта
- 13:43
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- Источник:
- Седмица.Ru
Папа Римский Франциск в мае совершит двухдневный визит в Фатиму (Португалия)
ВАТИКАН. Пресс-служба Ватикана опубликовала программу предстоящего визита Папы Римского Франциска в Фатиму. Он состоится 12 - 13 мая 2017 г. и будет приурочен к столетию явлений Божией Матери в португальском городе Кова-да-Ирия.
12 мая понтифик вылетит из римского аэропорта Фьюмичино. Ожидается, что он приземлится в Монте-Реале в 16.20. Здесь состоится личная встреча главы Католической Церкви с президентом Республики Португалии, после которой Папа Франциск сразу же направится в санктуарий Девы Марии, где помолится в часовне Явлений Пресвятой Богородицы. Вечером понтифик возглавит молитву Розария с участием многочисленных верующих и паломников.
Утром 13 мая, во второй день визита, Папа Франциск встретится с премьер-министром Республики Португалии и затем будет председательствовать на Евхаристическом богослужении перед святилищем в окружении больных. После Мессы Папа Франциск разделит обеденную трапезу с местными епископами.
На три часа дня 13 мая запланирован вылет понтифика из Португалии и через четыре часа - прибытие в римский аэропорт Чампино и возвращение Папы Римского в Ватикан.
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