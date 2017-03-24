Минкультуры подключится к процессу возвращения храмов старообрядцам

Старообрядцы попросили замминистра посодействовать восстановлению и передаче верующим ряда памятников

МОСКВА. Заместитель министра культуры России Александр Журавский в пятницу на заседании оргкомитета подготовки празднования 400-летия протопопа Аввакума заявил, что ведомство подключится к возвращению храмовых зданий старообрядцам."Порядок возвращения (собственности — ред.) определен законодательством, и он достаточно простой — религиозной общине, которая является правопреемником традиции, которой принадлежало здание, достаточно обратиться в Росимущество, и этого достаточно, чтобы запустить процесс. Количество причин отказа ограничено, и их очень мало. Постараемся посодействовать наискорейшему решению всех сложностей", — сказал Журавский.

Представители старообрядческих согласий попросили замминистра посодействовать восстановлению и передаче верующим ряда памятников, в том числе Преображенского монастыря в Москве – крупнейшего духовного центра староверов-беспоповцев.

Также Журавский отметил, что государство "ни в коем случае" не будет вмешиваться в религиозные торжества, посвященные 400-летию почитаемого староверами как мученика и исповедника протопопа Аввакума.

"Мы готовы в рамках оргкомитета оказать поддержку научно-исследовательским и другим инициативам, где наше участие уместно", — добавил замминистра.