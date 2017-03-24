Путин встретился с главой Русской православной старообрядческой церкви
- 24 марта
- 11:22
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Минкультуры подключится к процессу возвращения храмов старообрядцам
"Порядок возвращения (собственности — ред.) определен законодательством, и он достаточно простой — религиозной общине, которая является правопреемником традиции, которой принадлежало здание, достаточно обратиться в Росимущество, и этого достаточно, чтобы запустить процесс. Количество причин отказа ограничено, и их очень мало. Постараемся посодействовать наискорейшему решению всех сложностей", — сказал Журавский.
Представители старообрядческих согласий попросили замминистра посодействовать восстановлению и передаче верующим ряда памятников, в том числе Преображенского монастыря в Москве – крупнейшего духовного центра староверов-беспоповцев.
Также Журавский отметил, что государство "ни в коем случае" не будет вмешиваться в религиозные торжества, посвященные 400-летию почитаемого староверами как мученика и исповедника протопопа Аввакума.
"Мы готовы в рамках оргкомитета оказать поддержку научно-исследовательским и другим инициативам, где наше участие уместно", — добавил замминистра.
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