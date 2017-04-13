Храм в Петровском парке Москвы передан в собственность Церкви

Настоятель храма - известный проповедник протоиерей Димитрий Смирнов

МОСКВА. Благовещенский храм в Петровском парке Москвы передан в собственность Русской Православной Церкви, сообщает ее Финансово-хозяйственное управление.



Настоятель храма - известный проповедник протоиерей Димитрий Смирнов.



Храм Благовещения Пресвятой Богородицы рядом с Петровским путевым дворцом строился по проекту архитектора Федора Рихтера в русском стиле в 1843-1847 годах на средства действительной камергерши Анны Нарышкиной в память о ее скончавшейся внучке - тринадцатилетней Анне Булгари. Прихожанами храма были дворовые люди владельцев дач в Петровском парке и солдаты из военных лагерей Ходынского поля.



В 1930-е годы храм был закрыт, передан Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е.Жуковского и использовался под овощной склад. Предметы интерьера, иконы и утварь были утрачены, и почти полностью утрачена роспись стен и сводов.



Основным разрушениям храм подвергся в 1950-1960-е годы, когда были разобраны ограда и крыльцо, сняты кресты и главы. В помещении храма надстроены вторые ярусы, заложены арки. Все деревянные церковные дома были уничтожены, в кирпичном приходском доме разместилась ГАИ районного УВД.



Богослужения в храме были возобновлены в сентябре 1991 года.