После десятилетнего разбирательства суд окончательно оправдал Ватопедского архимандрита Ефрема

Апелляционный суд Афин решением от 21 марта 2017 г. снял обвинения со всех фигурантов дела об обмене земельными владениями

АФИНЫ. После десятилетнего разбирательства Апелляционный суд Афин окончательно оправдал архимандрита Ефрема и всех других обвиняемых по делу об обмене земельными участками между Греческим государством и монастырем Ватопед на Святой Горе Афон, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".

В 2008 г. имело место соглашение между Греческим государством и монастырем Ватопед по поводу обмена территориями, которое в дальнейшем явилось предметом исков, рассматривавшихся в судебном порядке в течение почти десяти лет. Архимандрит Ефрем в этой связи даже подвергался аресту, но впоследствии был освобожден.

В конечном счете, Апелляционный суд Афин, своим решением от 21 марта 2017 г. окончательно архимандрита Ефрема, настоятеля Ватопедского монастыря, а также всех других обвиняемых по этому делу.

Монастырь Ватопед по поводу оправдательного вердикта суда опубликовал следующее коммюнике: « Решением, принятым в этот день греческой юстицией восстановлена честь тех, кто несправедливо подвергался преследованию в течение почти целого десятилетия. Святой монастырь Ватопед, воздавая хвалу Богу, Который позволил, чтобы справедливость была восстановлена, сможет отныне беспрепятственно продолжить свое духовное и благотворительное служение. Выражаем благодарность Вселенскому Патриарху Варфоломею, Элладской Церкви, в Патриархатам Александрии, Иерусалима и во всему духовенству и народу, которые были на нашей стороне в течение всего этого времени».

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