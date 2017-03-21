Скончался бывший глава Римско-католической Церкви в Чехии кардинал Милослав Влк

Будущий прелат подпольно совершал священническое служение при коммунистическом режиме

ПРАГА. Чешский кардинал Милослав Влк (Miloslav Vlk), который подпольно осуществлял свое священническое служение при коммунистическом режиме, умер 18 марта 2017 г. в возрасте 84 лет, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Родившийся в 1932 г. кардинал Милослав Влк служил в вооруженных силах Чехословакии, затем работал архивариусом, прежде чем был рукоположен в священный сан в 1968 г. во время т.н. Пражской весны.

После того, как коммунистические чиновники запретили ему осуществлять свое священническое служение в 1978 г., будущий прелат стал исполнять его тайно — в обычное время он работал мойщиком окон автомобилей.

В 1990 г. после т.н. Бархатной революции, Папа Римский Иоанн Павел II назначил Милослава Влка епископом города Ческе Будейовице (Ceské Budejovice, иначе Budweis). В следующем году он был назначен архиепископом Пражским. В 1994 г. архиепископ Влк был возведен в достоинство кардинала. Он покинул пост примаса римо-католиков Чехии в 2010 г. в связи с преклонным возрастом.

“Я вспоминаю с восхищением его стойкую преданность Христу, несмотря на лишения и преследование Церкви, а также его плодотворную и богатую апостольскую деятельность, вдохновленную желанием явиться свидетелем всей радости Евангелия, способствуя подлинному церковному обновлению, всегда послушному вдохновению Святого Духа”, — написал Папа Римский Франциск в своей телеграмме соболезнования, направленной преемнику кардинала Влка на посту архиепископа Пражского кардиналу Доминику Дуке.