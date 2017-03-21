В Италии беатифицирован как мученик мирянин, отказавшийся присягать Гитлеру в 1944 г.
- 21 марта
- 16:55
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- Источник:
- Седмица.Ru
Скончался бывший глава Римско-католической Церкви в Чехии кардинал Милослав Влк
ПРАГА. Чешский кардинал Милослав Влк (Miloslav Vlk), который подпольно осуществлял свое священническое служение при коммунистическом режиме, умер 18 марта 2017 г. в возрасте 84 лет, сообщили в Пресс-службе Ватикана.
Родившийся в 1932 г. кардинал Милослав Влк служил в вооруженных силах Чехословакии, затем работал архивариусом, прежде чем был рукоположен в священный сан в 1968 г. во время т.н. Пражской весны.
После того, как коммунистические чиновники запретили ему осуществлять свое священническое служение в 1978 г., будущий прелат стал исполнять его тайно — в обычное время он работал мойщиком окон автомобилей.
В 1990 г. после т.н. Бархатной революции, Папа Римский Иоанн Павел II назначил Милослава Влка епископом города Ческе Будейовице (Ceské Budejovice, иначе Budweis). В следующем году он был назначен архиепископом Пражским. В 1994 г. архиепископ Влк был возведен в достоинство кардинала. Он покинул пост примаса римо-католиков Чехии в 2010 г. в связи с преклонным возрастом.
“Я вспоминаю с восхищением его стойкую преданность Христу, несмотря на лишения и преследование Церкви, а также его плодотворную и богатую апостольскую деятельность, вдохновленную желанием явиться свидетелем всей радости Евангелия, способствуя подлинному церковному обновлению, всегда послушному вдохновению Святого Духа”, — написал Папа Римский Франциск в своей телеграмме соболезнования, направленной преемнику кардинала Влка на посту архиепископа Пражского кардиналу Доминику Дуке.
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