Четыре клирика Критской Православной Церкви прекратили поминовение своих правящих архиереев

Священники отвергли авторитет Критского Собора и выступили против экуменизма

ИРАКЛИОН. Четыре священнослужителя полуавтономной Критской Православной Церкви (в юрисдикции Константинопольского Патриархата): протоиерей Гавриил Мазанакис, священник Эммануил Саррис, священник Спиридон Даманакис и священник Павел Мазанакис - проинформировали своих митрополитов: соответственно митрополитов Кидонийского и Апокоронасского Дамаскина, митрополита Ретимнонского и Авлопотамосского Евгения и митрополита Лампсиссского и Кфакийского, что они прекращают их литургическое повиновение, начиная с Недели Торжества Православия (5 марта 2017 г.), сообщило издание orthodoxia.info.

Упомянутые священники оправдывают свои действия «осуждением все-ереси экуменизма и отвержением Калимбарийского псевдо- собора [т.e. Церковного Собора, состоявшегося на Крите в июне 2016 г.]».

Священный Синод Критской Праовлсавной Церкви, который собрался 16 марта 2017 г. на свое заседание в Ираклионе, опубликовал по его тогам следующее заявление:

«Священный Синод, в том числе, рассмотрел вопрос, который недавно обозначился, а именно, прекращение поминовения своих канонических епископов некоторыми клириками Критской Церкви во время Божественной Литургии, таинств и других церковных служб. Преосвященные иерархи нашей Церкви с пастырской любовью и отеческой заботой призывают этих клириков прекратить свое вышеупомянутое ошибочное поведение. Единогласным решением была сформирована комиссия, состоящая из трех членов: митрополита Петрского и Херонисского Герасима, архимандрита Филофея Санудакиса и протоиерея Захария Адамакиса, президента Союза ассоциаций клириков Критской Церкви, чтобы встретиться и побеседовать с ними в течение ближайших дней. Священный Синод надеется на положительные результаты этой встречи и откладывает применение постановлений, предусмотренных святыми канонами Церкви и действующим законодательством».