Этимзавершится его визит в Швейцарию по случаю 50-летия православного центра в Шамбези

СТАМБУЛ. 25 апреля 207 г. Константинопольский Патриарх Варфоломей впервые посетит экуменическую общину Тэзе во Франции. Паломничеством в Тэзе Предстоятель Константинопольской Православной Церкви завершит свой пастырский визит в Швейцарию по случаю 50-летия православного центра в Шамбези, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".

Патриарх Варфоломей 25 апреля, в 12:00, примет участие в экуменической молитве общины Тэзе в церкви Примирения, которая пройдет в присутствии братьев общины и представителей различных христианских конфессий и молодежных организаций. По окончании молитвы Патриарх Варфоломей выступит с речью.

Молитва будет открытой для всех. Участие в молитве могут принять все желающие, предварительно зарегистрировавшись через официальный сайт общины Тэзе.

Тезе - международная христианская экуменическая община, основанная в 1940 братом Роже Шютцем, который переехал во Францию из Швейцарии и оставался лидером общины до 16 августа 2005 г., когда он был убит психически больной женщиной. В настоящее время сообщество возглавляет брат Алоис.

Сегодня общин Тэзэ насчитывает более ста монахов разных национальностей, представляющих протестантские деноминации и Католическую Церковь. Жизнь в сообществе сконцентрирована на молитве и духовных размышлениях. Молодые люди со всех континентов посещают Тэзе в течение всего года, чтобы принять участие в жизни общины, доступ в которую открыт для всех желающих. Еженедельные международные встречи молодежи (в возрасте 17-35 лет) включают общение в малых группах на евангельские темы и общую молитву.