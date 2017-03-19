Сербская Православная Церковь выпустила книгу о православных монастырях Сербии

Предисловие к книге написал Патриарх Сербский Ириней

БЕЛГРАД. По случаю 1700-й годовщины Миланского эдикта и 900-й годовщины со дня рождения святого Симеона Мироточивого (Стефан Неманя), священноначалие Сербской Православной Церкви издало книгу о православных монастырях Сербии, предисловие к которой написал Патриарх Сербский Ириней, сообщил официальный сайт Сербской Патриархии.

456-страничная книга издана на сербском, русском, английском и французском языках. В настоящее время также осуществляется подготовка издания на греческом, немецком, испанском, итальянском и македонском языках.

Как пишет Патриарх Сербский Ириней во введении к книге, «мы не можем представить Церковь без монашества и без монастырей». «Выход этой книги в нашу эпоху - напоминание и в то же самое время призыв ко всем нам оставаться тем, чем мы всегда были,- избранным народом, привязанным к нашим святыням, которые нам оставили монастыри как основание для спасения наших душ», - подчеркнул Патриарх Ириней. Монашество в любое время и у любого православного христианского народа (русских, болгар, греков, сербов, румын) был и остается лучшим духовным ориентиром и барометром, который свидетельствует наиболее точно о степени христианизации этого народа и его приверженности к Богу».

Патриарх Ириней отмечает исключительную роль, которую сыграли в духовной жизни сербского народа, став его основой, такие монастыри, как Студеница, обители святого Николая и Пресвятой Богородицы в Топлице, Печская Патриархия, монастыри Жича, Милешево, Сопочани, Грачаница, Дечани и другие, а также сербский монастырь Хиландар на Святой Горе Афон.

«Монастыри всегда были епископскими резиденциями, школами, где народ обрел грамотность, переписывались книги, писались иконы, создавались богослужебные сосуды, разрабатывались медицинские знания и культура здравоохранения», - напоминает Патриарх Сербский. «Одним словом, все наше прошлое с точки зрения науки, грамотности, культуры, государственности, невозможно представить без монахов и монастырей, и не только в средние века, но и во времена туркократии и освободительных войн в ХIХ и ХХ веках», - подчеркивает Предстоятель Сербской Православной Церкви.



