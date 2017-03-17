Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил Константинопольскую Патриархию
- 17 марта
- 14:46
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- Источники:
- Kdais.kiev.ua
- Седмица.Ru
Ежегодная студенческая конференция прошла в КДА
Главной темой пленарного заседания стал 25-летний юбилей Харьковского Архиерейского Собора. Собравшихся приветствовал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний зачитал доклад «Харьковский Собор епископов Украинской Православной Церкви 1992 г.: предыстория созыва, порядок работы, принятые решения». Перед участниками также выступили преподаватель Харьковской духовной семинарии протодиакон Максим Талалай, студент магистратуры КДА иерей Феодосий Попдякунник и студент Волынской духовной семинарии Михаил Антонюк.
Проректор по научно-богословской работе КДА Владимир Бурега представил новейшие издания Киевских духовных школ.
Затем состоялась презентация благотворительного фонда Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в связи с чем слово было представлено одному из наиболее активных благотворителей фонда – предпринимательнице Татьяне Засухе.
В рамках презентации Предстоятель вручил именные стипендии лучшим студентам духовных школ Украинской Православной Церкви и премии преподавателям КДАиС, осуществившим подготовку учебных пособий в 2016 году.
После пленарного заседания конференция продолжила работу по 9 секциям. В научном форуме приняли участие архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон, епископы Боярский Феодосий, Ирпенский Климент, декан Православного факультета университета Восточного Сараево протоиерей Дарко Джого и представители Всеукраинской благотворительной организации «Лицом к истине».
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