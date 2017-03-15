В дацанах Бурятии будут отбывать наказание приговоренные к обязательным работам

МОСКВА. В Селенгинском районе Бурятии осужденных к обязательным работам трудоустроят в дацанах, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Бурятия.

"Между филиалом по Селенгинскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Бурятия и Загустайским дацаном было заключено соглашение по трудоустройству осужденных к обязательным работам", — сообщили в пресс-службе.

Дацан — буддийский монастырь-университет у российских бурят. В тибетской традиции дацанами называют отдельные "факультеты" буддийских монастырей.

Как уточнили в ведомстве, выполняя работу в дацанах по благоустройству храмов, осужденные будут совершать благие деяния "буян". Как говорят буддийские священнослужители, во время благих деяний нельзя совершать греховных проступков и необходимо подавлять негативные мысли.

"Кроме того, с данной категорией осужденных ламы будут проводить беседы профилактического характера, о нравственности, мудрости, вероучении", — отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что обязательные работы — вид уголовного наказания, заключающийся в выполнении осужденным лицом в свободное от работы или учебы время бесплатных общественно-полезных работ.