Бурятии добавили выходной день - по случаю буддийского праздника Сагаалган

27 февраля буряты празднуют начало Нового года

МОСКВА. Власти Бурятии объявили 27 февраля нерабочим днем в связи с началом буддийского Нового года (праздник Белого месяца Сагаалган), сообщает официальный сайт правительства региона.

"Объявить нерабочим праздничным днем на территории Республики Бурятия 27 февраля 2017 года – первый день Нового года по лунному календарю – праздник Белого месяца "Сагаалган", — говорится в указе главы Республики Бурятия Вячеслава Наговицына.

Буддийский новый год Сагаалган — праздник белой молочной пищи, почитания старших, обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. В традиции тибетско-монгольского буддизма Сагаалган является первым из шести самых важных ежегодных праздников — хуралов.

Современное религиозное содержание буддистский Новый год приобрел в начале XV века, когда известный реформатор тибетского буддизма, основатель школы Гелугпа (последователями которой являются большинство российских буддистов) лама Чже Цонкапа (или Цзонхава) разработал правила проведения праздников в дацанах (монастырях). К Новому году он приурочил Монлам Ченмо — Великий молебен, который посвящен 15 чудесам, совершенным Буддой Шакьямуни в индийском городе Шравасти, и длится 15 дней.