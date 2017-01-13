- 13 января
- 16:04
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Бурятии добавили выходной день - по случаю буддийского праздника Сагаалган
"Объявить нерабочим праздничным днем на территории Республики Бурятия 27 февраля 2017 года – первый день Нового года по лунному календарю – праздник Белого месяца "Сагаалган", — говорится в указе главы Республики Бурятия Вячеслава Наговицына.
Буддийский новый год Сагаалган — праздник белой молочной пищи, почитания старших, обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. В традиции тибетско-монгольского буддизма Сагаалган является первым из шести самых важных ежегодных праздников — хуралов.
Современное религиозное содержание буддистский Новый год приобрел в начале XV века, когда известный реформатор тибетского буддизма, основатель школы Гелугпа (последователями которой являются большинство российских буддистов) лама Чже Цонкапа (или Цзонхава) разработал правила проведения праздников в дацанах (монастырях). К Новому году он приурочил Монлам Ченмо — Великий молебен, который посвящен 15 чудесам, совершенным Буддой Шакьямуни в индийском городе Шравасти, и длится 15 дней.
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