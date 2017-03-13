Храм-музей Девы Марии Белой в Толедо может опять стать синагогой

Храм 12 века был и казармой, и складом, и женским монастырем, и музеем

ТОЛЕДО. Знаменитый храм Девы Марии Белой (Санта Мария ла Бланка) в Испании, который за свою долгую жизнь успел послужить в качестве казармы, склада, женского монастыря и музея, может вновь стать синагогой, каковой он и был при своем возникновении в 12 веке, сообщает TheGardian.

Синагога Девы Марии Белой была построена в 1180 году в Толедо в период расцвета местной еврейской общины. В 1250 году здание сгорело. Король Кастилии Альфонсо Х, вопреки булле Папы Римского, разрешил иудеям города восстановить синагогу. Работы начались в 1260 году, причем, как это ни парадоксально, «дом собрания» евреев возрождали мусульмане, и потому в облике присутствуют черты стиля мудехар. Но в 1391 году католики под воздействием речей монаха Висенте Феррера устроили погром в синагоге, которая вскоре была преобразована в христианский храм, названа в честь Святой Девы Марии Белой и передана духовно-рыцарскому Ордену Калатравы. С 1550 года в храме существовала монашеская община «раскаявшихся женщин». В этот период были пристроены 3 капеллы и создан алтарь в стиле платереско работы Алонсо Берругете. Но через полстолетия храм закрыли и забросили, после чего он служил казармой, потом складом, и лишь в XIX веке его объявили историческим памятником. В настоящее время Санта Мария Ла Бланка находится в ведении женской монашеской общины. Службы здесь не ведутся, но двери для публики и туристов всегда открыты, то есть здание фактически действует как музей. Периодически проводятся временные выставки, «дни иудейской культуры» и другие мероприятия. Сегодня шедевр архитектуры в стиле мудехар считается одной из главных туристических достопримечательностей древнего города и воплощением удивительной взаимосвязи трех великих культур – христианской, иудейской и исламской.

Теперь многие считают, что настала пора вернуть храм иудейской общине. В частности, Исаак Куэриб, президент Федерации иудейских общин Испании, призывает архиепископа Толедского продемонстрировать приверженность церкви принципам веротерпимости и межрелигиозного диалога – и вернуть здание по принадлежности. Прошло пять столетий после эдикта королевской четы Фердинанда и Изабеллы, повелевавшего испанским евреям либо обратиться в католичество, либо покинуть страну, и 42 года после того, как папа Павел VI заклеймил антисемитизм и призвал католиков и иудеев к «взаимопониманию и уважению». Куэриб призывает церковь Испании сделать символический жест в искупление ошибок прошлого. «К сожалению, новые римские веяния ослабевают, дойдя до Испании, - говорит Куэриб. – Справедливые слова пап Иоанна XXIII, Павла VI, Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Папы Франциска либо вовсе не находят отклик в Испании, либо этот отклик очень слабый и запоздалый».

В обращении Куэриба к архиепископу Толедскому Браулио Родригесу Плаза упоминается, что испанское правительство своим недавним решением о предоставлении гражданства потомкам евреев, изгнанных из Испании королевским эдиктом 1492 года, сделало «гигантский шаг» в деле искупления грехов прошлого, а вот церковь пока медлит хотя бы признать эти грехи. В своем ответе архиепископство Толедское на трех страницах пространно защищает нынешнее право собственности церкви на здание как «неоспоримое»; упоминает, что здание было восстановлено за счет государства и передано архиепископству в 1929 году; что доходы от его нынешней деятельности в качестве музея идут на ремонт других зданий архиепископства; и что с 2013 года на реставрацию здания потрачено 800 тысяч евро. Но вопрос возвращения в нем обойден.

Архиепископ Мадридский, кардинал Карлос Осоро Сиерра, избрал более конструктивный подход и подчеркнул необходимость диалога. «Жесты доброй воли и помощи друг другу всегда важны, - сказал кардинал. – Это была бы хорошая инициатива. Храм Санта Марии ла Бланка мог бы стать местом встречи и диалога религий». Но все же определенной позиции по вопросу возвращения храма иудеям в его заявлении также не нашлось.

В настоящее время в Испании проживает менее 100 тысяч иудеев, большая часть которых живет в Мадриде, Барселоне и Малаге. В Толедо иудейская община очень скромна, но дело не в численности, а в принципе, по словам Куэриба. Федерация иудеев не собирается превращать здание в молитвенный дом после его переименования в синагогу – пусть оно остается музеем, но церковь должна признать его создателей и вернуть ему изначальное название в искупление греха.

«Мы не затеваем войну, мы лишь хотим углубления иудейско-христианского диалога, - говорит Куэриб. – Мы бы хотели, чтобы католические центры вероучения рассказывали прихожанам о той несправедливости, которая свершилась здесь 2 тысячи лет назад, и знакомили их с иудеями, их верой и вкладом в культуру страны». Возврат храму его иудейского имени был бы знаковым и символическим событием, по его словам, которое дало бы возможность церкви искупить грехи прошлого. «Но мы не собираемся учить католическую церковь, что, как и когда она должна делать, - подчеркнул Куэриб. – Мы лишь надеемся на символический жест, восстанавливающий историческую справедливость».