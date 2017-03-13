Новый епископ Шеффилда был вынужден отказаться от поста

Причина в его взглядах на рукоположение женщин в духовный сан

ЛОНДОН. Новый епископ, получивший назначение в Шеффилдскую епархию, был вынужден отказаться от поста, поскольку его фактически затравили за несогласие с рукоположением женщин в духовный сан и неприятием женщин-священниц и епископов, сообщает TheGardian.

Филип Норт, ныне епископ Барнлейский, отметил в своем заявлении, что «заранее было ясно, что мое назначение и священноначалие многим не придется по вкусу». Интересно, что молодой епископ уже второй раз вынужден отказываться от назначения на новый пост. Так, в 2012 году он принял свое назначение епископом в Уитби, но всего через два месяца был вынужден оставить свой пост – и тоже в связи с протестами активисток, недовольных его взглядами на священничество женщин. Известно, что он не признает теологическую легитимность женщин-пасторов и епископов, а также мужчин, рукоположенных в духовный сан женщинами-епископами.При этом его назначение все же поддержали некоторые женщины-епископы – в частности, епископы Доркина, Рептона и Ньюкасла.

В этот раз его решение об отказе от назначения последовало через две недели после того, как Мартин Перси, декан Церкви Христа в Оксфорде, публично призвал его отказаться от поста епископа Шеффилдского, поскольку его неприятие женщин-священниц «может нанести тяжкий урон церкви – как ее пастырскому согласию, так и ее общественным отношениям». Призыв Перси был поддержан многими священниками и прихожанами – поскольку, как известно, в приходах Шеффилда уже примерно треть пастырских мест принадлежит женщинам.

Сам Норт признал, что провел последние недели в размышлениях и молитвах, прежде чем принял свое решение. «Я с большим сожалением и горечью принял решение об отказе от поста епископа Шеффилда, - отметил Норт в своем заявлении. – Новость о моем назначении вызвала резкую реакцию как в самой епархии, так и в более широких церковных кругах. Стало ясно, что при таком накале эмоций мое служение на этом посту могло стать яблоком раздора и нанести ущерб миссии церкви в Южном Йоркшире, поскольку мое священноначалие для многих оказалось совершенно неприемлемым». При этом епископ также принес свои извинения «многим людям, которые будут разочарованы моим решением» и добавил: «Понятно, что нам многое еще предстоит сделать, чтобы научиться принимать чужую точку зрения и научиться мириться с теологическими несогласиями в Церкви Англии. Нападки на меня были настолько личными, что мне было очень трудно их стерпеть. Если мы, как христиане, не способны относиться друг к другу так, как велят связывающие нас узы христианской любви, как можем мы надеяться переродить нашу нацию во имя Христа? Я все же продолжаю надеяться, что в будущем диалог по этому спорному вопросу будет продолжен, и мне не придется в одиночку нести на своих плечах всю его тяжесть».