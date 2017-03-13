Патриархи Сиро-Яковитской и Сиро-католической Церквей выступили с заявлением по случаю второй годовщины падения Мосула
- 13 марта
- 10:24
- Распечатать
- Источники:
- Благовест-инфо
- Седмица.Ru
В Мосуле освобождена церковь, превращенная боевиками ИГИЛ в свою базу
В халдейско-католическом храме Божией Матери Неустанной Помощи к сегодняшнему дню не осталось ни одного христианского символа – все распятия и статуи святых уничтожены, в здании развешаны плакаты исламистов и их символика, на стенах нацарапаны «автографы» боевиков.
О том, для чего было построено здание, свидетельствует сохранившаяся у входа табличка «Халдейско-католическая церковь» и алтарь из серого мрамора.
Плакаты, прикрепленные к мраморным колоннам внутри церкви, дают понять, как жилось под властью исламистов. На одном из них перечислены 14 правил поведения жителей Мосула. Одно из них предписывает женщинам «одеваться скромно» и появляться в общественных местах только «по необходимости».
В одной из литовок, найденных на полу церкви, перечислялись телесные наказания для тех, кто был уличен в воровстве, употреблении алкоголя, прелюбодеянии или гомосексуализме. Пояснения сопровождались красноречивыми картинками.
Район Ад-Даваса был освобожден иракской армией в ходе операции по изгнанию ИГИЛ из Мосула – крупнейшего города на севере страны, который был захвачен боевиками в июне 2014. Еще в январе армейское командование объявило об освобождении восточной части города.
- 16 июня 2016
- 24 мая 2016
- 4 апреля 2016
- 19 января 2016
- 9 июля 2015
- 24 июня 2015
- 22 мая 2015