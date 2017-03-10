В Ватикане издан трехтомник фотографий фресок Сикстинской капеллы в натуральную величину

Работа над проектом протекала в течение пяти лет

ВАТИКАН. В Ватикане издан не имеющий аналогов трехтомник с фотографиями фресок Сикстинской капеллы в натуральную величину — в масштабе 1: 1 сообщили в Пресс-службе Святого престола.

Новое издание предназначено не только для любителей искусства, но и для будущих реставраторов.

Реализация масштабного проекта стала возможной благодаря бурному развитию технологий в области художественной фотографии, обработки и печати изображений.

Работа над проектом протекала в течение пяти лет. За это время было сделано более 270 тыс. цифровых кадров с максимальной детализацией, запечатлевших фрески Микеланджело и других мастеров, трудившихся над стенописями Сикстинской капеллы.

«В будущем это позволит нам сохранить каждый сантиметр капеллы в том состоянии, в котором она находилась в 2017 году», — сказал Антонио Паолуччи, бывший глава Ватиканских музеев, крупнейший эксперт по Сикстинской капелле.

Фрески Микеланджело, украшающие своды и алтарную стену Сикстинской капеллы, известны во всем мире. Микеланджело закончил фрески потолка капеллы в 1512 году, а образ «Страшного суда» на алтарной стене написал в период между 1535 и 1541 годами.

В последний раз все фрески Сикстинской капеллы были сфотографированы между 1980 и 1994 годами, во время масштабной реставрации, первой за многие века.

Новые фотографии вошли в уникальный трехтомник, объемом 870 страниц. Каждый том весит около 9 кг, размер разворота - 60 на 130 см. Издание выпущено ограниченным тиражом в 1 999 экземпляров и будет предложено к приобретению библиотекам и частным коллекционерам по цене около 12 тыс. евро.

Фотографирование капеллы велось в течение 65 ночей (ежедневно с семи часов вечера до двух часов ночи).Всего несколько человек знали об этом проекте.После того, как все памятники капеллы, включая мозаичный пол и фрески художников XV века в нижней части стен капеллы, были запечатлены в цифровом формате, фотографии «сшили» в итоговые изображения при помощи компьютерной программы.

Было использовано специальное программное обеспечение, чтобы получить необходимую глубину, интенсивность, теплоту и оттенок цвета с точностью 99,9%.Благодаря этому, будущие реставраторы смогут использовать изображения в качестве стандартов.

На фотографиях отчетливо видны все мазки кистью и даже границы между отдельными частями изображений, образовавшиеся при нанесении фресковой штукатурки дискретными порциями.

Для съемок использовалось специальное телескопическая оборудование. Вся фото-информация заняла 30 терабайт.