Гана становится одним из глобальных центров христианства на волне его роста в Африке

В этой стране уже 70% населения составляют христиане

АККРА. В Гане отмечается стремительный рост христианской веры, который выводит страну на роль одного из глобальных центров христианства на волне его общего роста в Африке, причем доля христиан в Гане уже составляет 70% ее населения, сообщает Religionnews.

Ганцы обращаются в христианскую веру и проявляют в ней такую чисто африканскую страстность и рвение, что высокая религиозность уже воспринимается как неотъемлемая черта их национального облика. Страна уже сейчас играет роль движущей силы в растущей христианизации всей Западной Африки, и все отчетливей формируется как один из глобальных центров христианства, по словам профессора Квабены Асамоа-Гуаду, преподающего в Теологической семинарии Святой Троицы в Аккре.

В Гане на сегодня примерно 26 миллионов жителей, причем 70 процентов из них исповедуют христианство, и эта статистика является лишь слабым отражением высочайшего религиозного пыла и даже экстаза, которым охвачено население страны. Многие постоянно ходят в церковь на вечерние службы по будним дням. Очень многие выстаивают всенощные службы в храмах, и это вполне обычное, повседневное явление. По всем улицам столицы стоят билборды – но не с рекламой товаров и услуг, а с расписаниями храмовых богослужений и приглашениями на них, и здесь это давно уже никого не удивляет.

В каждом городском автобусе можно видеть пассажиров, занятых чтением Библии, и многие офисные работники держат Библию на рабочих столах, читая ее каждую свободную минуту. При этом всеобщим почтением и даже благоговением пользуются пасторы христианских мегацерквей, подобных Mensa Otabil, что подтверждают данные многочисленных социальных опросов и церковной статистики. «К середине 20-го века многие ученые начали предсказывать, что Африка (а также Латинская Америка) вскоре станут очагами мирового христианства, - говорит профессор Квабена Асамоа-Гуаду, известный авторитет по вопросам африканского христианства. – И то, что происходило тогда и происходит сейчас в умах и сердцах африканских христиан, во многом определит историю церкви на ближайшие десятилетия».

В настоящее время в Африке проживает 41 процент мирового протестантского населения (которое насчитывает порядка 560 миллионов человек), а к 2050 году, по прогнозам, эта доля возрастет до 53 процентов, как утверждается в публикации International Bulletin of Mission Research. При этом мусульмане в Гане находятся в меньшинстве.

Пример судьбы Исаака Оллену, 36-летнего жителя Аккры, весьма типичен. Он работает в китайской импортной компании и по уровню жизни принадлежит к среднему классу. Исаак говорит, что молится несколько раз в день и часто просыпается в 3 часа ночи, чтобы помолиться. «Для меня вера - весь смысл моей жизни» - говорит Исаак.