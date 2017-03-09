Ватикан обзавелся собственным «Женсоветом»

Новый совещательный орган будет действовать при Папском совете по делам культуры

ВАТИКАН. Во вторник, 7 марта 2017 г., в Ватикане состоялась презентация «Женского совета» — нового постоянного совещательного органа, который будет действовать при Папском совете по делам культуры, сообщили в Пресс-службе Ватикана. Акция была приурочена к Международному женскому дню.

Деятельность «Женсовета» будет координировать Консуэло Корради, проректор Свободного университета Вознесшейся Девы Марии в Риме.

В состав «Женского совета» вошли 37 женщин. Среди них — университетские профессора, предпринимательницы, политики, художницы, актрисы, журналистки. Также в состав совета вошли две монахини и две сотрудницы Ватиканских структур: журналистка Радио «Ватикан» и заведующая отделом современного искусства Ватиканских музеев.

Состав «Женского совета» отражает не только культурную и географическую широту, но широчайший вероисповедный плюрализм Ватикана при нынешнем понтификате: в число членов совета вошла даже теолог-мусульманка из Ирана Шахразада Гушманд.

Выступая во время презентации «Женского совета», которая состоялась в Ватиканском пресс-центре, кардинал Джанфранко Равази, президент Папского совета по делам культуры, отметил, что еще недавно на руководящих должностях в этом ватиканском ведомстве не было ни одной женщины. По словам кардинал Равази, руководимой им дикастерии «не хватало Божьего образа в его полноте».

Теперь же, с образованием нового органа, все изменилось, считает прелат. «Прежде всего, речь идет о женском взгляде на всю деятельность нашего ведомства», — сказал кардинал.

Вклад женщин в работу Папского совета по культуре можно рассматривать на двух уровнях, полагает Равази. «С одной стороны, несомненно, речь идет о содержании, о вещах, которые мы раньше не предусмотрели, относящимся к их женскому опыту», — отметил кардинал. «А вторым аспектом является стиль», — сказал Равази. Он полагает, что женщины способны к иному «прочтению действительности», ради чего стоит «несколько отложить в сторону изысканный философско-богословский анализ, присущий церковному языку».

В свете того, что Папа Франциск, отвечая на вопрос о роли женщины в Церкви, постоянно подчеркивает, что ее не следует воспринимать исключительно с функциональной точки зрения, кардинал Равази отметил, что он решительно отвергает мысль о том, что новый орган является только попыткой заполнения необходимой квоты или «косметическим» приложением к Папскому совету по культуре. «Нет, они полноправно входят во все механизмы нашей, так сказать, политики в сфере культуры», — заявил кардинал.

Отвечая на вопрос о своем присутствии в «Женском совете», мусульманка Шахразада Гушманд отметила, что оно «показывает разнообразие». «Эта дикастерия, представляющий культуру, желает предложить следующий меседж: различия могут стать источником обогащения и, если их переживать гармоничным образом, всегда будут приносить только добро», — заключила иранская мусульманка.

В свете утверждения, что в исламском мире женщина занимает второстепенные роли, Шахразада Гушманд обратила внимание на то, что это не только мусульманская проблема — проявления дискриминации, по ее словам, существуют по всей планете и во всех контекстах.

«Это явление, которое следует изучать, бороться с ним, но с терпением, мудростью и в духе прощения», — отметила представительница иранских мусульман. «Существует немало женщин-богословов, феминисток и активисток также и в мусульманском мире, которые этим занимаются», — сказала Шахразада Гушманд.

«Мы в этом совете считаем, что женское прочтение событий может привести к целостному видению исторических, религиозных и культурных явлений», — подчеркнула мусульманка.

Координатор группы Консуэло Корради обратила внимание на важность различий между полами и их взаимодополняемость: «Женщины отличаются от мужчин», — поделилась своим наблюдением глава «Женсовета». По ее словам, «равенство прав не означает потерю наших различий». О женской специфике она сказала так: «Уметь совместить нежность и силу». «Мы хотим стать для мужчин свидетелями того, что можно умиляться, страдать и радоваться, не теряя при этом свою силу», — заключила Консуэло Корради.





