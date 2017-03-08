В Неделю Торжества Православия в Константинопольском Патриархате рукоположили нового епископа

Во епископа Эвкарпийского рукоположен архимандрит Иерофей

СТАМБУЛ. В воскресенье, 5 марта 2017 г., когда отмечался праздник Торжества Православия, Божественная литургия была совершена в Патриаршем соборе св. великомученика Георгия при Константинопольской Патриархии в Стамбуле, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".

Богослужение возглавил Константинопольский Патриарх Варфоломей, которому сослужили члены Священного Синода Константинопольской Православной Церкви.

За Литургией состоялась архиерейская хиротония епископа Эвкарпийского Иерофея, бывшего настоятеля монастыря св. Ирины Хризоваланту в Астории (Нью-Йорк).