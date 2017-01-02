Рукоположен новый архиерей Константинопольской Православной Церкви

Состоялась хиротония епископа Стратоникейского Стефана, викария Леросской митрополии

АФИНЫ. Во вторник, 27 декабря 2016 года, состоялась архиерейская хиротония нового епископа Стратоникейского Стефана, викария Леросской, Калимносской и Астипалейской митрополии Константинопольской Православной Церкви, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".

Рукоположение нового архиерея Константинопольского Патриархата возглавил митрополит Леросский, Калимноссский и Астипалейский Паисий (Аравандинос), которому сослужили митрополиты Родосский Кирилл, Проконисский Иосиф и Адрианопольский Амфилохий. Богослужение прошло в церкви Благовещения в Платаносе, остров Лерос.

На хиротонии нового епископа Стратоникейского присутствовали представители местных муниципальных органов власти и верующие православной общины острова Лероса.

За Божественной литургией слово произнес митрополит Иосиф, который передал всем участникам богослужения приветствие Константинопольского Патриарха Варфоломея. Затем выступил митрополит Паисий, который тепло поздравили нового викарного епископа митрополии Лероса с принятием архиерейского сана.

В свою очередь, епископ Стефан поблагодарил митрополита Паисия и иерархов Константинопольской Православной Церкви за оказанное ему доверие и поставление на архиерейское служение.

Епископ Стратоникейсий Стефан (Катес) родился в Цюрихе, Швейцария. В дальнейшем проживал в Трикала, Греция. Получил высшее военное образование и служил в течение двенадцати лет в Вооруженных силах Греции. Духвное образование получил на Богословском факультете Университета Аристотеля в Салониках. Был рукоположен во диакона в1999 г. митрополитом Леросским Нектарием. 9 декабря 2001 года был рукоположен в сан священника тем же иерархом. Служил в митрополии Лероса, Калимноса и Астипалеи в качестве директора детского дома для мальчиков. В сентябре 2015 года был возведен в сан архимандрита.

28 ноября 2016 года на Синоде Константинопольской Православной Церкви он был избран епископом по предложению Патриарха Варфоломея.

Леросская, Калимносская и Астипалейская митрополия Константинопольской Православной Церкви расположена на островах Лерос, Калимнос и Астипалея, находящихся в составе Додеканесского архипелага, который в настоящее время принадлежит Греции.

Епархия на Леросе существовала с 553 года, а на Астипалее с X века. Епископии входили в состав Родосской митрополии. В 1314 году острова заняли рыцари католического духовно-военного Ордена св. Иоанна Иерусалимского, а в 1523 году — турки. В 1912 году острова отошли к Италии, в 1948 году были возвращены Греции. Православная епархия в составе Константинопольского Патриархата на Леросе возрождена в конце XIX в.