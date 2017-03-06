Архиереи Православных Поместных Церквей, несущие свое служение в Германии, совершили совместное богослужение в Мюнхене

Как продолжение праздника состоялась традиционная встреча хоров разных приходов города Мюнхен

МЮНХЕН. В день Торжества Православия прихожане кафедрального собора святых Новомучеников и Исповедников Российских в г. Мюнхене имели уникальную возможность пережить ощущение Вселенскости Православия.

В предверерии начала заседаний Православной епископской конференции Германии в воскресенье 5 марта в неделю Торжества Православия архиереи Православных Поместных Церквей, несущие свое служение на территории Германии, совершили совместное богослужение в Мюнхенском кафедральном соборе святых Нововомучеников и Исповедников Российских Русской Православной Церкви Заграницей. Богослужение в этот день возглавил настоятель собора архиепископ Берлинский и Германский Марк, которому сослужили митрополит Германский и Среднеевропейский Исаак (Антиохийская Православная Церковь), митрополит Германский Средне- и Североевропейский Серафим (Румынская Православная Церковь), архиепископ Берлинский и Германский Феофан (Русская Православная Церковь, Московский Патриархат), епископ Франкфуртский и Германский Сергий (Сербская Православная Церковь), епископ Штутгартский Агапит (Русская Православная Церковь Заграницей), епископ Кронштадский Софиан (Румынская Православная Церковь), а также священники и диаконы Русской, Сербской и Румынской Православных Поместных Церквей. На Литургии в алтаре молился митрополит Германский и Среднеевропейский Августин (Константинопольский патриархат). По окончании Божественной литургии, на которой, как и традиционно в первое воскресенье Великого поста, было много причастников, состоялся чин Православия с провозглашением "анафем" и пением "многая лета" и "вечная память".

На трапезе после богослужения архиереи и прихожане храма имели возможность общаться в непринужденной обстановке. В своем слове председатель Епископской Конференции Германии митрополит Германский и Среднеевропейский Августин отметил, что в Европе особенным нападкам подвергаются традиционные семьи и традиционые семейные ценности и призвал Божие благословение на присутствующие семьи.

Вечером в этот воскресный день в Всехсвятском храме Греческой Церкви (Константинопольский патриархат) состоялась традиционная ежегодная встреча хоров разных приходов города Мюнхена.