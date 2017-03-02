Ученые выяснили, почему креационизм не прижился в России

Ученые пришли к выводу, что единые стандарты образования и священники помешали проникновению креационизма в российские школы

Theory in Biosciences.

МОСКВА. Ученые из России и стран Запада пришли к выводу, что единые стандарты образования в России и православные священнослужители помешали проникновению креационистских учений в российские школы в той степени, в которой они присутствуют в школах Америки, говорится в статье, опубликованной в журнале

"Когда мы сравнили образовательные стандарты Калифорнии и Техаса, оказалось, что они значительно разнятся как по количеству часов, отведенных на изучение теории эволюции, так и по терминологии. Например, если в Калифорнии учащиеся должны принимать эволюцию как научный факт, в Техасе ученикам достаточно уметь объяснить видовое разнообразие в рамках дарвиновской теории", – рассказывает Георгий Левит из университета Йены (Германия) и Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, чьи слова приводит пресс-служба университета.

В странах западного мира, и в особенности в США, часто возникают споры о том, как нужно преподавать биологию и теорию эволюции в школах и вообще нужно ли это делать. Существует достаточно большая группа религиозных активистов, считающих необходимым преподавание и альтернативных теорий эволюции и зарождения жизни.

Все эти идеи, называвшиеся в разные времена "креационизмом", "теорией разумного начала" или просто "альтернативной теорией эволюции", предполагают, что все живые существа на Земле были созданы сверхъестественными силами. Преподавание таких идей в школах вызывало недовольство среди многих ученых, и за последние годы в США было проведено несколько громких судебных процессов, где креационизм или запрещали, или разрешали.

Как подчеркивают критики креационизма, они не являются противниками религии и идеи существования Бога, а протестуют против того, чтобы креационизм преподавался и рассматривался как полноценная научная теория, поскольку его нельзя верифицировать и фальсифицировать, как остальные научные гипотезы и теории, в том числе учение Дарвина.

Левит и его коллеги проверили, как обстоит ситуация с распространением креационизма в российских школах и ВУЗах, контроль за работой которых со стороны государства заметно ослаб после распада Советского союза.



Россия, как рассказывают ученые, представляет в этом отношении огромный интерес по той причине, что за последние 100-125 лет роль религии в жизни общества радикально менялась — от доминирования православия в имперские времена, религиозного вакуума в СССР и полной "анархии" в 1990 годах.

Проанализировав и сравнив историю систем образования в эти эпохи в США и в России/СССР, ученые пришли к выводу, что креационизм фактически не прижился в нашей стране, несмотря на отсутствие барьеров для его распространения в 90 годы, создание Института креационизма в Москве и массовую печать креационистской литературы.

Причиной этого, как утверждают исследователи из ИТМО и их зарубежные коллеги, является не различия в уровне образования, технологического развития или экономики, а то, как устроены образовательные стандарты у нас и в США.



В России, в отличие от США, существует централизованная система управления образованием и единые образовательные стандарты, построенные на научном наследии Советского союза. Эти стандарты работают на общегосударственном, а не на региональном уровне, как в США, и поэтому они гораздо реже подвергаются нападкам со стороны сторонников креационизма. За последние 20 лет в России был подан всего один иск против преподавания эволюции в школах, и он провалился в суде.

В США подобные иски подаются регулярно и зачастую удовлетворяются на уровне штата. Наиболее часто с системой образования судятся евангеликане, а реже всего – буддисты, иудеи и индуисты. По мнению ученых, причина радикального настроя евангеликан в том, что они трактуют библию буквально. Традиционная же религия способна мирно сосуществовать с эволюционной теорией, оставаясь в стороне от прямого противопоставления научного и божественного.

Другой возможной причиной провала креационизма в России, как отмечают Левит и его коллеги, может быть то, что православные священники и православная церковь традиционно нейтрально относятся к теориям Дарвина и никогда централизованно не осуждали их, как это делали католические и протестантские священнослужители. К тому же первые сторонники теории эволюции в России редко вступали в конфликт с ними и не делали далеко идущих выводов по устройству Вселенной и месту религии в ней на базе выкладок Дарвина, концентрируясь не на борьбе с религией, а на науке.



Более того, как пишут ученые, главными противниками креационизма в России зачастую становятся не ученые, а влиятельные православные богословы, такие как протоиерей Кирилл Копейкин, проректор Духовной академии в Санкт-Петербурге, несогласные с буквальной трактовкой Библии, которую исповедуют креационисты и сторонники теорий "разумного начала". Поэтому в России, несмотря на отсутствие организаций, целенаправленно противостоящих креационизму, его распространение было минимальным за последние 20-25 лет, в отличие от США, где креационизм процветает.