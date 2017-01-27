"Основы православной культуры" изучают почти на 32,5 тыс. российских школьников больше, чем в прошлом году

В ряде регионов юга России и Северного Кавказа продолжает сохраняться низкий выбор православной культуры

МОСКВА. В Русской Православной Церкви сообщили о росте процента выбора "Основ православной культуры" как по России в целом, так и почти в каждом федеральном округе.



"По сравнению с прошлым учебным годом Основы православной культуры изучают на 32 400 четвероклассников больше", - сообщил глава синодального Отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий на круглом столе в рамках Рождественских парламентских встреч.



В частности, как рассказал он, серьезно вырос процент родителей, выбравших для своих детей изучение православной культуры в Камчатском крае (на 13%), в Оренбургской (на 25), Магаданской (на 12,5%), Тюменской (на 16%) областях, в Туве (на 11,5%) и Чувашии (на 12%), в Чукотском автономном округе (на 12%).



В то же время, по словам иерарха, в ряде регионов юга России и Северного Кавказа продолжает сохраняться низкий выбор православной культуры, и не везде это следствие этноконфессионального состава населения.



"Так, для Северной Осетии выбор ОПК 1,7%, где около половины населения относит себя к православным христианам, - это де-факто признание запрета на изучение ОПК в регионе. В Приволжском федеральном округе, в Республике Татарстан до сих пор, уже пятый год, не удается преодолеть фактический запрет местных властей на изучение религиозных культур по выбору в школе", - заявил митрополит.



Во всех общеобразовательных школах России 1 сентября 2012 года был введен курс "Основы религиозных культур и светской этики".



Он изучается в течение всего 4 класса из расчета один час в неделю и состоит из шести модулей: "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы мировых религиозных культур", "Основы светской этики". Школьники и их родители имеют право выбрать один из них.