Христиане воздвигли гигантский крест в пригороде Мосула

Он символизирует победу света над тьмой, возвращение к жизни и надежде

МОСУЛ. Христиане воздвигли гигантский крест в отвоеванном пригороде Мосула как символ победы света над тьмой, возвращения к жизни и надежде, сообщает Christiantoday.

После множества смертей, пыток и ужасающих зверств, которые видела эта земля после прихода террористов, на одной из высот в пригороде Мосула был воздвигнут крест. Его установили христиане халдейской католической церкви из городка Телекуф-Тескора, который практически полностью был уничтожен боевиками радикальных группировок ИГ.

Луис Сако, патриарх Вавилонский, освятил крест и провел первую мессу в заново отстроенном сельском храме Святого Георгия, сказав в своей проповеди, что это событие можно считать «первым лучом света, постепенно возвращающегося и заливающего все города Ниневийской долины после тьмы, привнесенной радикалами Исламского государства. Этот крест показывает всему миру, что это наша земля, здесь мы родились и здесь умрем. В этой земле похоронены наши предки, и мы будем отстаивать ее всеми силами для наших потомков».

В своей речи патриарх Сако призвал христиан возвращаться домой и отстраивать разрушенное, чтобы «показать всему миру, что силы тьмы, которые ввергли в хаос и разорили эту землю – преходящи, а Церковь Христа, несмотря на все страдания христиан, построена на несокрушимой скале». Закончив свою речь, патриарх благословил крест под грохот фейерверка и крики толпы «Победа! Победа!»

Сельский храм Святого Георгия был полностью разрушен радикалами ИГ и восстановлен при поддержке французской благотворительной организации SOS Chrétiens d'Orient. Установка крестов на отвоеванных землях стала доброй традицией с начала операции иракской армии по освобождению города Мосул. В каждом освобожденном селе Ниневийской долины христиане ставят деревянные временные кресты на кровлях храмов и жилых домов. Причем в этих работах, а также в очистке и восстановлении храмов, им деятельно помогают местные мусульмане, желая показать тем самым, что не разделяют человеконенавистнические законы и принципы ненависти и нетерпимости к иноверцам, насаждавшиеся здесь боевиками ИГ.