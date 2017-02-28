В Мосуле найдено письмо с исповедью 15-летнего шахида "ИГ"

МОСУЛ. На территории исламистского лагеря "Исламского государства" в окрестностях Мосула было обнаружено письмо 15-летнего шахида по имени Алаа Абд аль Акиди, взорвавшего себя в прошлом году, в котором он объясняет родителям, почему решил совершить самподрыв. Об этом сообщает The Daily Mail.

В этой записке, написанной на официальном бланке "Исламского государства с пометкой "Бригада мучеников", солдатский отдел", говорится: "Моя дорогая семья, простите меня, пожалуйста. Не печальтесь и не надевайте черные траурные одежды. Я просил женить меня, но вы отказали. Теперь, волею Аллаха, я женюсь на 72 девственницах в раю".

Это письмо не достигло адресата – его нашли среди десятков других посланий, оставшихся в покинутом лагере боевиков ИГ.

На прошлой неделе подразделения иракских правительственных войск захватили Международный аэропорт Мосула, проложив себе путь в западные районы города, которые удерживают боевики "Исламского государства". Восточные районы Мосула, операция по освобождению которых длилась три месяца, находятся под контролем иракской армии.