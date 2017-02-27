Папа Римский, возможно, впервые в истории посетит мечеть в Риме
- 27 февраля
- 21:06
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Папа Франциск первым из понтификов посетил англиканскую церковь в Риме
Понтифик призвал католиков и англикан "освободиться от предубеждений прошлого" и искать единство через "диалог, корни и таинства"
РИМ. Папа Римский Франциск посетил англиканскую церковь Всех Святых в Риме, став первым главой Католической Церкви, предпринявшим такой шаг, сообщает "Интерфакс-Религия" со ссылкой на "Ассошиэйтед пресс".
Во время посещения понтифик призвал последователей как англиканства, так и католицизма "освободиться от предубеждений прошлого" и искать единство через "диалог, корни и таинства".
"Порой наш путь к полному единству может казаться медленным и неуверенным, но сегодня мы можем воодушевиться нашей встречей", - сказал Папа.
Англиканская церковь была образована в первой половине XVI века по причинам матримониального характера - после того, как английский король Генрих VIII пожелал развестись со своей женой Екатериной Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн в надежде, что та подарит ему долгожданного сына. Однако понтифик отказался подписать прошение английских пэров о разводе короля, и Генрих порвал все отношения с Римом, основав Англиканскую церковь, главой которой стал правящий в Британии монарх.
Королева Анна, впрочем, тоже не смогла родить сына Генриху VIII и через три года после свадьбы была казнена.
Во время посещения понтифик призвал последователей как англиканства, так и католицизма "освободиться от предубеждений прошлого" и искать единство через "диалог, корни и таинства".
"Порой наш путь к полному единству может казаться медленным и неуверенным, но сегодня мы можем воодушевиться нашей встречей", - сказал Папа.
Англиканская церковь была образована в первой половине XVI века по причинам матримониального характера - после того, как английский король Генрих VIII пожелал развестись со своей женой Екатериной Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн в надежде, что та подарит ему долгожданного сына. Однако понтифик отказался подписать прошение английских пэров о разводе короля, и Генрих порвал все отношения с Римом, основав Англиканскую церковь, главой которой стал правящий в Британии монарх.
Королева Анна, впрочем, тоже не смогла родить сына Генриху VIII и через три года после свадьбы была казнена.
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