Папа Франциск первым из понтификов посетил англиканскую церковь в Риме

Понтифик призвал католиков и англикан "освободиться от предубеждений прошлого" и искать единство через "диалог, корни и таинства"

РИМ. Папа Римский Франциск посетил англиканскую церковь Всех Святых в Риме, став первым главой Католической Церкви, предпринявшим такой шаг, сообщает "Интерфакс-Религия" со ссылкой на "Ассошиэйтед пресс".



Во время посещения понтифик призвал последователей как англиканства, так и католицизма "освободиться от предубеждений прошлого" и искать единство через "диалог, корни и таинства".



"Порой наш путь к полному единству может казаться медленным и неуверенным, но сегодня мы можем воодушевиться нашей встречей", - сказал Папа.



Англиканская церковь была образована в первой половине XVI века по причинам матримониального характера - после того, как английский король Генрих VIII пожелал развестись со своей женой Екатериной Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн в надежде, что та подарит ему долгожданного сына. Однако понтифик отказался подписать прошение английских пэров о разводе короля, и Генрих порвал все отношения с Римом, основав Англиканскую церковь, главой которой стал правящий в Британии монарх.



Королева Анна, впрочем, тоже не смогла родить сына Генриху VIII и через три года после свадьбы была казнена.