- 20 февраля
- 13:46
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
В Одесской области напали на священника Украинской Православной Церкви
Злоумышленники нанесли тяжкие телесные повреждения настоятелю храма
ОДЕССА. Неизвестные совершили разбойное нападение на приходской дом при Петропавловском храме Украинской православной церкви в селе Васильевка Одесской области.
В ходе нападения, которое было совершено в ночь на пятницу, злоумышленники нанесли тяжкие телесные повреждения настоятелю храма протоиерею Алексию Глушко, сообщает пресс-служба Информационно-просветительского отдела УПЦ.
Около трех часов ночи священник, который проживает в этом доме с семьей, услышал посторонние звуки. Он увидел неизвестного мужчину, который сразу напал на него. Клирику удалось его задержать, но нападающего поспешил вызволить его сообщник. Второй мужчина начал бить священника по голове и телу металлическим предметом. После этого преступники скрылись.
Первую помощь отцу Алексию оказали в медицинском учреждении, его состояние оценивается как средней тяжести: у него многочисленные гематомы и кровоподтеки лица, шеи и плеч.
Ведутся оперативно-розыскные работы. Личности нападавших пока не установлены.
Как сообщалось в начале февраля, по Одесской области прокатилась волна нападений на храмы УПЦ, которые подверглись грабежам и осквернению.
В ходе нападения, которое было совершено в ночь на пятницу, злоумышленники нанесли тяжкие телесные повреждения настоятелю храма протоиерею Алексию Глушко, сообщает пресс-служба Информационно-просветительского отдела УПЦ.
Около трех часов ночи священник, который проживает в этом доме с семьей, услышал посторонние звуки. Он увидел неизвестного мужчину, который сразу напал на него. Клирику удалось его задержать, но нападающего поспешил вызволить его сообщник. Второй мужчина начал бить священника по голове и телу металлическим предметом. После этого преступники скрылись.
Первую помощь отцу Алексию оказали в медицинском учреждении, его состояние оценивается как средней тяжести: у него многочисленные гематомы и кровоподтеки лица, шеи и плеч.
Ведутся оперативно-розыскные работы. Личности нападавших пока не установлены.
Как сообщалось в начале февраля, по Одесской области прокатилась волна нападений на храмы УПЦ, которые подверглись грабежам и осквернению.
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