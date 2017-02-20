В Одесской области напали на священника Украинской Православной Церкви

Злоумышленники нанесли тяжкие телесные повреждения настоятелю храма

ОДЕССА. Неизвестные совершили разбойное нападение на приходской дом при Петропавловском храме Украинской православной церкви в селе Васильевка Одесской области.



В ходе нападения, которое было совершено в ночь на пятницу, злоумышленники нанесли тяжкие телесные повреждения настоятелю храма протоиерею Алексию Глушко, сообщает пресс-служба Информационно-просветительского отдела УПЦ.



Около трех часов ночи священник, который проживает в этом доме с семьей, услышал посторонние звуки. Он увидел неизвестного мужчину, который сразу напал на него. Клирику удалось его задержать, но нападающего поспешил вызволить его сообщник. Второй мужчина начал бить священника по голове и телу металлическим предметом. После этого преступники скрылись.



Первую помощь отцу Алексию оказали в медицинском учреждении, его состояние оценивается как средней тяжести: у него многочисленные гематомы и кровоподтеки лица, шеи и плеч.



Ведутся оперативно-розыскные работы. Личности нападавших пока не установлены.



Как сообщалось в начале февраля, по Одесской области прокатилась волна нападений на храмы УПЦ, которые подверглись грабежам и осквернению.