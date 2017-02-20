В Москве состоится презентация книги Софии Георгиевны Фединой

Книга является воспоминанием дочери расстрелянного священника, прошедшей через ГУЛАГ за веру в Бога и верность отцу

МОСКВА. 23 февраля в Культурно-просветительском центре «Покровские ворота» состоится презентация книги Софии Георгиевны Фединой «Верю, помню, люблю…», вышедшей из печати в конце 2016 года.

Книга является воспоминанием дочери расстрелянного священника, ставшего одним из миллионов, уничтоженных советской властью за т. н. «измену родине». София Георгиевна сама прошла через ГУЛАГ: основанием ее ареста стала вера в Бога и верность своему отцу. Трагедия ее семьи – свидетельство подлинной истории всей многострадальной страны, новомучеников и исповедников церкви Русской.

Софии Георгиевне пришлось пережить многое: были и допросы, и тюрьмы, и 10 лет концлагерей. Несмотря на это, София Георгиевна не только осталась жива, но и сохранила веру, благодарность Богу и людям. Она нашла место захоронения отца и добилась восстановления его доброго имени.

Софии Георгиевне сейчас 103 года. Несмотря на такой преклонный возраст, она продолжает писать воспоминания, чтобы не осталось в забвении то, о чем долгие годы нельзя было говорить.

Книга С. Г. Фединой "Верю, помню, люблю..." напоминает о многих трагических страницах истории ХХ века, но говорит и о той надежде, которая всегда остается у людей, сохранивших веру, любовь, память.

2017 год – год 100-летия не только революции, но и глобальной русской катастрофы, произошедшей в нашей стране. Эта годовщина – повод поставить вопрос о покаянии за многомиллионные жертвы, за культ насилия и господство страха, за грехи и преступления XX века.

Презентация состоится 23 февраля 2017 г. в 16:00 в Культурном центре «Покровские ворота» ул. Покровка, д. 27, стр. 1

Метро Чистые пруды, Китай-город

Гости увидят фрагменты видео-интервью с автором книги, уникальные фотографии той эпохи. В вечере примет участие редактор книги - сын Софии Георгиевны, Евгений Федин; поэт, писатель, журналист Виталий Шенталинский, который первым открыл литературные архивы КГБ и занимался творческим наследием репрессированных писателей. Среди других приглашенных на встречу - представители церкви и общественные деятели.

Книга издана Культурно-просветительским фондом «Преображение».

Вход свободный.

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