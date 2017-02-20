В Москве пройдет презентация полного издания переписки священника Михаила Шика и Наталии Дмитриевны Шаховской
- 20 февраля
- 11:10
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- Источники:
- Преображенское братство
- Седмица.Ru
В Москве состоится презентация книги Софии Георгиевны Фединой
Книга является воспоминанием дочери расстрелянного священника, ставшего одним из миллионов, уничтоженных советской властью за т. н. «измену родине». София Георгиевна сама прошла через ГУЛАГ: основанием ее ареста стала вера в Бога и верность своему отцу. Трагедия ее семьи – свидетельство подлинной истории всей многострадальной страны, новомучеников и исповедников церкви Русской.
Софии Георгиевне пришлось пережить многое: были и допросы, и тюрьмы, и 10 лет концлагерей. Несмотря на это, София Георгиевна не только осталась жива, но и сохранила веру, благодарность Богу и людям. Она нашла место захоронения отца и добилась восстановления его доброго имени.
Софии Георгиевне сейчас 103 года. Несмотря на такой преклонный возраст, она продолжает писать воспоминания, чтобы не осталось в забвении то, о чем долгие годы нельзя было говорить.
Книга С. Г. Фединой "Верю, помню, люблю..." напоминает о многих трагических страницах истории ХХ века, но говорит и о той надежде, которая всегда остается у людей, сохранивших веру, любовь, память.
2017 год – год 100-летия не только революции, но и глобальной русской катастрофы, произошедшей в нашей стране. Эта годовщина – повод поставить вопрос о покаянии за многомиллионные жертвы, за культ насилия и господство страха, за грехи и преступления XX века.
Презентация состоится 23 февраля 2017 г. в 16:00 в Культурном центре «Покровские ворота» ул. Покровка, д. 27, стр. 1
Метро Чистые пруды, Китай-город
Гости увидят фрагменты видео-интервью с автором книги, уникальные фотографии той эпохи. В вечере примет участие редактор книги - сын Софии Георгиевны, Евгений Федин; поэт, писатель, журналист Виталий Шенталинский, который первым открыл литературные архивы КГБ и занимался творческим наследием репрессированных писателей. Среди других приглашенных на встречу - представители церкви и общественные деятели.
Книга издана Культурно-просветительским фондом «Преображение».
Вход свободный.
Аккредитация журналистов по тел. +7 964-774-9704
e-mail: leria40@gmail.com
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