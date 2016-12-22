Митрополит Иларион презентовал в Москве биографическую книгу о Христе

В июле вышла в свет первая книга из упомянутой серии - "Начало Евангелия"

МОСКВА. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в среду вечером представил в Московском доме книги биографический труд о Христе "Нагорная проповедь".



"Нагорная проповедь представляет собой квинтэссенцию духовно-нравственного учения Иисуса", - сказал иерарх на презентации.



По словам автора, он постарался показать, что Нагорная проповедь остается "актуальной, выполнимой и тем духовно-нравственным кодексом, по которому призваны жить христиане".



Митрополит Иларион заявил, что на протяжении более тысячи лет существования Византийской империи именно Евангелие было самой читаемой книгой.



На мероприятии собрались представители госструктур, культурных учреждений, ректоры ряда вузов, главы религиозных общин, послы Ватикана, Кубы, Сербии и др.



Нунций Ватикана в РФ архиепископ Челестино Мильоре, выступая на русском языке, поинтересовался мнением митрополита о высказывании Отто фон Бисмарка, который заявлял, что на Нагорной проповеди империю не построить.



"Я глубоко убежден в том, что у Иисуса Христа не было никакой социальной программы в том смысле, что у него не было программы политического или социального переустройства общества (...) И попытки некоторых современных ученых представить Его социальным реформатором или каким-то вождем освободительного движения абсолютно неубедительны", - заявил в ответ архиерей.



Как отметил он, Христос в Нагорной проповеди говорит не о том, "как нам изменить окружающий нас мир, а о том, как мы можем изменить самих себя, и если мы начнем менять самих себя, то и окружающий мир будет меняться".



"Нагорная проповедь" является второй из шести книг под общим названием "Иисус Христос. Жизнь и учение". Делая основной акцент на толковании проповеди в творениях древних отцов Церкви, автор в то же время обращается к комментариям современных философов и богословов.



В июле вышла в свет первая книга из упомянутой серии - "Начало Евангелия". Серия будет продолжена книгами, посвященными, чудесам и притчам Иисуса, Евангелию от Иоанна, теме смерти и воскресения.