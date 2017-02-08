Большинство европейцев высказались за введение "запрета на мусульман”

БЕРЛИН. Опрос общественного мнения, проведенного Chatham House показал, что 55% жителей 10 европейских государств выступают за введение так называемого “запрета на мусульман” - запрета мусульманской иммиграции в Европу.

В опросе участвовали 10 000 человек.

Во всех странах, за исключением двух, большинство поддержало идею такого запрета.

Опрос был проведен до того, как Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд граждан из семи мусульманских государств в Америку, сообщает mignews.

Только 25% выступили против такого запрета, и 25% затруднились сформулировать свое отношение к нему.

Запрет поддержан 71% опрошенных в Польше, 65% в Австрии, 53% в Германии, 51% в Италии. В Британии 47% поддержали запрет.

Ни в одной стране против запрета не выступили более 32%.

Опрос подтвердил данные ранее проведенных опросов, согласно которым европейцы негативно относятся к мусульманам. Проведенный в 2016 году в 10 крупнейших европейских странах опрос Pew показал, что большинство населения - от 50% в Испании и до 79% относятся к мусульманам негативно.

Опросы показывают, что оппозиция мусульманской иммиграции теперь является взглядом большинства населения ЕС. Несмотря на это, европейские элиты продолжают защищать политику “мультикультурализма” и “взаимного обогащения культур”. Дальше всех пошли власти Германии. Под флагом “борьбы с фальшивыми новостями” и “пропагандой ненависти” в Германии вводится фильтрация и цензура не только основных СМИ, но и социальных сетей.

Кампанию цензуры в интернете возглавил лично министр юстиции Хайке Маас. Он требует от facebook и twitter удаления “ненавистных постов” в течение 24 часов с момента выявления. Депутаты в бундестаге требуют ввести штрафы в полмиллиона евро за невыполнение данного требования.