Среди учащихся 30 церковных школ Англии больше мусульман, чем христиан

Школы блюдут мусульманские праздники

ЛОНДОН. По данным новых церковных отчетов, среди учащихся 30 церковных школ Англии уже больше мусульман, чем христиан, сообщает Christiantoday.

К примеру, школа при англиканской церкви Святого Томаса в районе Уэрнет города Олдем в графстве Большой Манчестере уже «на 100 процентов укомплектована мусульманскими учениками», а детей из христианских семей в ней уже нет вообще, как сообщает The Times. В отчете другого подобного церковного учебного заведения, Стейнклиффской начальной школы в городе Бэтли в Восточном Йоркшире, указывается, что 98 процентов ее учеников – «выходцы из мусульманских семей».

По подсчетам Англиканской церкви, примерно в 20 ее школах численность учеников-мусульман уже превышает численность учеников-христиан, а в последнем отчете Службы католического обучения указано, что в 15 ее школах большинство принадлежит мусульманам, причем в одной из школ их примерно 90 процентов. Этот факт объясняется в отчете усиленной миграцией мусульманского населения в те области страны, которые ранее были населены преимущественно христианами.

Некоторые церковные школы уже вносят соответствующие изменения в свои учебные программы – в частности, вводят в них исламские богослужения; а в начальной церковной школе Всех Святых в Брэдфорде даже организована продажа хиджабов для ее учениц. В учебных программах также уже одинаково почитаются дни христианских и мусульманских праздников, в частности учеников отпускают из школы в дни праздника разговения Ураза-байрам (Ид аль - Фитр ).

Все это ведет к тому, что в школах явно растет напряженность, поскольку церковные школы – как англиканские, так и католические – получают государственную финансовую поддержку именно как христианские заведения, и по своим уставам обязаны проводить ежедневные христианские богослужения. Но демографические диспропорции, возникшие в этих школах в последние годы, заставляют многих уже заводить речи о том, что пора бы наделить эти школы статусом светских учебных заведений. «По давней исторической традиции, англиканская церковь занимается начальным обучением в нашей стране, но ее традиционные учебные программы уже неприемлемы для мусульманских учеников, которых становится все больше и больше в этих школах, - говорит профессор Алан Смизерс, директор центра обучения при Букингемском университете. – При этом жалкие горстки христианских учеников в этих школах все более чувствуют себя в меньшинстве и изоляции. И потому представляется вполне логичным, чтобы эти школы были преобразованы в светские учебные заведения».

Преподобный Нигель Гендерс, главный руководитель учебного процесса в англиканской церкви, сообщил, что, к примеру, в начальной школе при англиканской церкви в городе Болтон уже 90 процентов учеников-мусульман, но при этом «она все еще действует как обычная и традиционная англиканская церковная школа». Он добавил: «Мы должны руководствоваться известным принципом, что мы не вероучебные заведения, созданные для нужд только христианского населения, а церковные школы, обслуживающие местное население как таковое».