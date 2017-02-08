Президент Египта выступил с инициативой о незаконности устного исламского развода
- 8 февраля
- 12:41
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Мусульманские богословы отвергли идею президента Египта отменить "мгновенные разводы"
Правила развода у мусульман дают мужчине возможность расстаться с супругой произнесением слова "талак" ("развод" на арабском языке). Супруги могут воссоединиться после того, как мужчина сказал это слово дважды, но после третьего раза брак разрывается окончательно и может восстановиться, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину и разведется с ним. При этом некоторые богословы допускают возможность мужчине сразу трижды произнести слово "талак", таким образом прекратив брак мгновенно — это и есть "тройной талак".
"Совет постановил, что словесный развод, выполняемый согласно всем требованиям вероучения, является неоспоримой практикой с VII века — времен пророка Мухаммеда", — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что решение богословов является "редким случаем", когда принадлежащее государство духовное заведение выразило несогласие с предложениями президента. При этом, в постановлении Аль-Азхара сам Ас-Сиси не упоминается.
Одновременно с этим муфтии выразили обеспокоенность высоким уровнем разводов в стране. Так, согласно лишь официальным данным, приведенным в их постановлении, более 40 % браков в Египте заканчиваются разводом в течение первых пяти лет. Духовенство Аль-Азхара полагает, что отмена практики "мгновенных разводов" не повлияет на удручающую статистику.
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