Мусульманские богословы отвергли идею президента Египта отменить "мгновенные разводы"

Правила развода у мусульман дают мужчине возможность расстаться с супругой произнесением слова "талак"

Associated Press

КАИР. Совет главных богословов египетского Аль-Азхара — крупнейшего в мире исламского университета – выразил беспокойство высоким уровнем разводов в стране, однако, при этом, отверг предложение президента Египта Абдула Фатах Ас-Сиси отменить практику словесных разводов, сообщает Риа-Новости со ссылкой на

Правила развода у мусульман дают мужчине возможность расстаться с супругой произнесением слова "талак" ("развод" на арабском языке). Супруги могут воссоединиться после того, как мужчина сказал это слово дважды, но после третьего раза брак разрывается окончательно и может восстановиться, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину и разведется с ним. При этом некоторые богословы допускают возможность мужчине сразу трижды произнести слово "талак", таким образом прекратив брак мгновенно — это и есть "тройной талак".

"Совет постановил, что словесный развод, выполняемый согласно всем требованиям вероучения, является неоспоримой практикой с VII века — времен пророка Мухаммеда", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что решение богословов является "редким случаем", когда принадлежащее государство духовное заведение выразило несогласие с предложениями президента. При этом, в постановлении Аль-Азхара сам Ас-Сиси не упоминается.

Одновременно с этим муфтии выразили обеспокоенность высоким уровнем разводов в стране. Так, согласно лишь официальным данным, приведенным в их постановлении, более 40 % браков в Египте заканчиваются разводом в течение первых пяти лет. Духовенство Аль-Азхара полагает, что отмена практики "мгновенных разводов" не повлияет на удручающую статистику.