Выставка о милосердии и истории Российского общества Красного Креста открылась в Вене

Выставочные баннеры разместились по кругу в главном вестибюле венского отделения ООН

ВЕНА. Крупная экспозиция об истории Российского общества Красного Креста и неоценимом вкладе в его деятельность Великой княгини Елизаветы Федоровны открылась в среду в Вене. Выставочные баннеры разместились по кругу в Ротонде - главном вестибюле венского отделения ООН, передает ТАСС.

В торжественной церемонии открытия приняли участие генеральный директор офиса ООН в Вене, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрий Федотов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков, генеральный директор ЮНИДО Ли Юн, директор Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетта ди Пиппо, председатель наблюдательного совета фонда «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, а также настоятель Кафедрального собора святого Николая в Вене, протоиерей Владимир Тыщук.

Сама выставка носит название «Милосердие в истории: Вклад Великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность Российского общества Красного Креста». Постпред РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков отметил, что «исторические экспозиции не часто представлены в отделении ООН в Вене, и эта выставка является уникальной с точки зрения повышения осведомленности о корнях современной многосторонней дипломатии». «Во второй половине XIX - начале ХХ века Великая княгиня Елизавета Федоровна и Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество проложили путь к созданию Российского общества Красного Креста», - отметил российский дипломат.

По его словам, благотворительность, милосердие и заботу о простых людях можно считать основными элементами известного «венского духа», который подразумевает дипломатию в духе дружелюбия, диалога, учитывая интересы партнеров для достижения компромисса. «Милосердие - неотъемлемая часть современной российской политической и социальной системы. Великая княгиня Елизавета Федоровна внесла значительный и ощутимый вклад в воспитание культуры милосердия в России», - подчеркнул Воронков.

Как рассказала председатель наблюдательного совета фонда «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, «более 150 лет назад благодаря человеколюбивой инициативе швейцарского гражданина Жана Анри Дюнана и доброй воле глав европейских государств родилась Международная организация Красного Креста, и уже в мае 1867 года высочайшим указом императора Александра II Россия присоединилась к этой организации и было основано Общество попечения о больных и раненных войнах, которое впоследствии в 1879 году было названо Российским обществом Красного Креста».

Организатор отметила, что самые широкие круги россиян были включены в деятельность Российского общества Красного Креста. Елизавета Федоровна возглавила его работу после трагической гибели его председателя Великого князя Сергея Александровича. «Все благотворительные учреждения Великой княгини работали при ее личном участии и пользовались помимо благотворительных взносов и государственного финансирования пожертвованиями из собственных средств ее высочества», - пояснила Громова.

В то же время она рассказала журналистам, что данная выставка - это возможность просветительской работы. Фонд активно сотрудничал в Москве с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК). «Они поделились с нами архивными материалами о деятельности Елизаветы Федоровны, и у нас сложился довольно хороший и интересный комплекс документов. Мы сами уже занимались темой милосердия и делали выставку в 2014 году, посвященную началу Первой мировой войны», - отметила Громова.

По ее словам, в результате такого сотрудничества уже успешно прошла баннерная выставка в Женеве в 2016 году, а теперь поступило предложение провести ее в Вене в качестве продолжения проекта. «Сейчас с удовольствием используем эту возможность», - добавила организатор.

В дальнейшем выставка по линии МИД РФ и Россотрудничества проследует и по другим европейским столицам. «Первый запрос мы сейчас получили из Словакии, и уже готовим издание каталога на словацком языке. Выставку оставим англо-русскую, а каталоги будем издавать на языках тех стран, где ее будут принимать», - рассказала она.

При этом фонд планирует в ближайшее время еще одну выставку, но уже в Германии. «26 мая мы открываем во Франкфурте-на-Майне в Музее икон выставку, посвященную Гессенским принцессам и их роли в российской благотворительности, и Гессенские принцессы в российской истории - это императрица Мария Александровна, императрица Александра Федоровна и Великая княгиня Елизавета Федоровна, - отметила Громова. - Целый кусок российской истории, связанный с просветительской деятельностью, мы сможем показать немецкой публике». По ее словам, в проведении экспозиции буду участвовать шедевры из 35 музеев, в числе которых Царское Село, Государственный Эрмитаж, масса уникальных реликвий и документов.

В планах также числится организация в ноябре этого года экспозиции об истории Красного Креста в Музее истории Москвы, а в 2018 году выставки о романовской благотворительности в Царицыно.

Выставка «Милосердие в истории: Вклад Великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность Российского общества Красного креста» подготовлена Фондом содействия возрождению традиций благотворительности и милосердия «Елизаветинско- Сергиевское просветительское общество» при участии Международного общества Красного Креста, МИД РФ и Института Всеобщей истории РАН.

Елизавета Федоровна - жена брата императора Николая II Сергея Александровича, основательница Марфо-Мариинской обители в Москве. В ночь на 5 (18) июля 1918 года великая княгиня Елизавета Федоровна была убита большевиками и сброшена в шахту Новая Селимская в 18 км от Алапаевска. Прославлена в лике святых Русской православной церкви в 1992 году.

Фонд «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество» был создан в 2011 году. Он занимается реализацией программ в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия. Главными задачами фонда являются изучение деятельности великого князя Сергея Александровича и святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы.