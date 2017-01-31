Ватикан близок к достижению соглашения с традиционалистским Обществом Св. Пия X

Святой Престол намерен упорядочить канонический статус лефевристов

ПАРИЖ. Ватикан близок к долгожданному соглашению с Обществом Св. Пия X (SSPX), которое призвано упорядочить канонический статус группы католиков-традиционалистов, не имеющих общения со святым престолом.

Архиепископ Гвидо Поццо (Guido Pozzo), секретарь к комиссии EcclesiaDei, которая проводила переговоры с приверженной традиционалистским принципам группой католиков, подтвердил, что переговоры были нацелены на создание личной прелатуры для SSPX.

Французский епископ Бернар Фелле (Bernard Fellay), руководитель SSPX, ранее сказал в телевизионном интервью, что соглашение с Ватиканом близко. Епископ Фелле отметил, что SSPX не будет ждать достижения “полностью удовлетворительной” ситуации в Католической церкви для того, чтобы заключить с Ватиканом соглашение, которое упорядочило бы канонический статус сообщества традиционалистов.

Епископ Фелле сообщил, что Папа Франциск проявил пристальный интерес к переговорам с SSPX и достижению взаимоприемлемого соглашения между Ватиканом и католиками-традиционалистами. По утверждению лидера последних, такая позиция понтифика вполне согласуется с постоянно звучащими из его уст призывами обратиться ко всем тем, кто маргинализован, несмотря на то, что ранее аналитики предсказывали, что в отличие от Папы Бенедикта XVI Папа Франциск не будет проявлять интереса к сообществу традиционалистов.

Лидер лефевристов также напомнил в разговоре с интервьюировавшим его журналистом, что Папа Франциск уполномочил священников SSPX выслушивать исповедь в течение Юбилейного года, а затем расширил это разрешение на неопределенный срок.