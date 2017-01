Нигерийский епископ призывает христиан вооружаться для самозащиты

«Продай одежду свою и купи меч», напоминает епископ слова из Евангелия от Луки

«Продай одежду свою и купи меч», напоминает епископ слова из Евангелия от Луки

АБУДЖА. Нигерийский епископ призывает христиан, живущих под страхом нападений со стороны исламских радикалов из скотоводческих племен фулани, вооружаться, памятуя библейскую заповедь из Евангелия от Луки (Лук.22:36).

«Каждому из нас, христиан, надлежит защищаться от убийц, а если у тебя нет оружия, то «продай одежду свою и купи меч» для самозащиты, как говорит Иисус Христос согласно Евангелию от Луки, - сказал Даймонд Эмуобор, епископ Христианской ассоциации Нигерии. – Мы все живые и сострадающие люди, и мы не можем мириться с тем, что наших собратьев ловят и захватывают врасплох, словно улиток, и убивают только потому, что они верят в Иисуса Христа. Всех нас не убить, и те из нас, кто остался в живых, пусть защищают себя и свои семьи».

Христиан в этой стране давно уже жестоко преследуют и зверски убивают группы различных исламских радикалов – это боевики из Боко Харам, а также скотоводы племен фулани, от чьих рук только в этом году погибли многие десятки нигерийских христиан. К примеру, в начале января, по сообщению международной христианской организации International Christian Concern (ICC), скотоводы фулани убили 10 человек и разрушили множество домов при нападении на христианскую деревню Квейин в штате Адамава. Один из случайно уцелевших свидетелей нападения рассказал: «Фулани ворвались в деревню ночью около 2 часов. Они напали внезапно, они гнались за нами и поджигали наши дома. Мы бежали, мне едва удалось спастись. Одному Богу известно, что они сделали с теми, кого захватили. Мы не знаем, за что они убивают нас, что мы им сделали».

Нигерийская армия ведет борьбу с боевиками Боко Харам, наиболее крупной и печально известной террористической организацией, но при этом правительственные чиновники, по утверждениям активистов ICC, закрывают глаза на зверства радикалов из племен фулани, которые тоже убивают христиан за веру. «Последние события – лишь еще один пример того, что правительство не может или не хочет обеспечить защиту христианских общин в этом регионе, и мало что делает для подавления радикальных исламских движений, которые несут ответственность за эти нападения и убийства, - заявил Даниэль Харрис, руководитель ICC по этому региону. – Правительство все еще уклоняется от признания боевиков фулани теми, кем они являются на самом деле – а именно исламскими террористами, и его пассивность ставит под угрозу свободу вероисповедания и саму жизнь христиан в этом регионе».

По подсчетам благотворительной организации Aid to the Church in Need, в последние месяцы 2016 года террористами племен фулани было зверски убито более 800 христиан и умеренных мусульман, причем при этих нападениях было уничтожено не менее 16 христианских храмов.

Епископ Эмуобор обвинил исламских фанатиков в разжигании «войны против Господа» и выразил уверенность в том, что им никогда не победить. Он также призвал президента страны Мохаммаду Бухари приложить все усилия для прекращения убийств нигерийских христиан, особенно тех из них, кто проживает на севере страны в зоне нападений фанатиков из племен фулани.