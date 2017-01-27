В Канаде бывший бездомный наркоман стал священником и служит обездоленным

«Улица привела меня к Церкви, а Церковь вернула к нуждам улицы», говорит он

МОНРЕАЛЬ. В канадском мегаполисе бывший бездомный наркоман и бродяга стал священником и теперь служит обездоленным, неся им Слово Божие и говоря: «Улица привела меня к Церкви, а Церковь вернула к нуждам улицы», сообщает Worldreligionnews.

Клауде Парадиз долго вел жизнь бесприютного и обездоленного бродяги на улицах Монреаля и при этом еще и страдал беспросветной и безнадежной зависимостью от алкоголя и наркотиков, а его настоящее и будущее виделось ему настолько мрачным и отчаянным, что он все чаще подумывал о самоубийстве. Однако в его жизни случилось чудесное преображение – он излечился и стал священником, и теперь видит свою миссию в том, чтобы оказывать духовную и материальную помощь тем, кто оказался в тисках нужды, горя, проституции, либо угодил в тюрьму.

В своем интервью изданию Journal Metro, 57-летний католический священник сформулировал свою жизнь и кредо афористичными словами «Улица привела меня к Церкви, а Церковь вернула к нуждам улицы», и для него это не просто красивая фраза. Совсем недавно, в декабре, он целый месяц жил и спал на улице в знак солидарности и родства с безработными и бесприютными, а также в надежде привлечь внимание жителей Монреаля к жестокой нужде, с которой им приходится бороться. «Суть нашей миссии в том, чтобы нести ободрение и утешение, - говорит отец Парадиз. – В отличие от приютов, мы идем к людям, погружаемся в течение их жизни. Мы беседуем с ними, а иногда молимся вместе, после чего они вновь возвращаются к тяготам уличной жизни».

Будущий священник вырос в области Гаспе на востоке провинции Квебек, работал медбратом в Ковансвиле и приехал в Монреаль 25 лет назад. Но он не смог найти работу и постепенно, по его словам, погрузился в пучину одиночества и отчаяния: жил на улице и скрашивал тоску сначала кокаином, а потом более сильным крэк-кокаином. Парадиз рассказывает, что пришел к Богу случайно. «Мне выпало счастье встретить Бога именно тогда, когда я усомнился в нем, - говорит Парадиз. – Это случилось в пригороде на узенькой улочке. Я прошел мимо старой церкви, но какой-то инстинкт или толчок заставил меня вернуться и зайти в нее». Там, в церкви, он вдруг испытал явственное присутствие Бога и Его великую любовь, и вскоре осознал, что больше не хочет умереть, а хочет служить людям через Церковь. Ему удалось быстро справиться со своими тяжкими зависимостями, и теперь он служит своим собратьям, сталкивающимися с теми же бедами, которые некогда едва не свели в могилу его самого.

Отец Парадиз даже создал благотворительное общество под названием Notre-Dame de la rue («Матерь Божья на улицах»). Каждый вечер он идет к бездомным жителям улиц, устраивает их в приюты или раздает им пищу. Он также раздает причастие и совершает иные церковные таинства, проводит погребальные службы. У него есть помощник и сотрудник, Кевин Кардин, тоже бывший наркоман и бездомный, а сейчас достойный и счастливый семейный человек, вернувшийся к полноценной жизни благодаря участию и помощи.

Кристиан Лепайн, архиепископ Монреальский, в свое время благословил отца Парадиза на организацию благотворительного общества Notre-Dame de la rue, охарактеризовав его миссию как «участие Церкви ради ободрения несчастных», и теперь продолжает оказывать свою пастырскую поддержку обществу. Свою лепту в деятельность общества вносят и городские власти. Отец Парадиз находит счастье в помощи бедным, говоря: «Я жил на улицах, служу людям на улицах, и буду рад им служить, пока не умру на улице».