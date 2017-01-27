Король Саудовской Аравии призвал молиться о ниспослании дождя

ЭР-РИЯД. Король Саудовской Аравии Салман аль-Сауд обратился к подданным и гостям Королевства с просьбой молиться о ниспослании дождя.

«Всем следует проявить больше раскаяния, всепрощения и вернуться к Богу», — говорится в сообщении канцелярии короля.

Коллективная молитва о дожде (истиска) пройдет во всех мечетях Королевства в четверг, 26 января.





Просьба монарха прозвучала на фоне позитивных новостей из ОАЭ, где после всеобщей молитвы выпали небольшие осадки при том, что дождя там не было с прошлой зимы.