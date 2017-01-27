В Саудовской Аравии арестован индиец, приложивший Будду к Каабе
- 27 января
- 11:31
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- Источник:
- Седмица.Ru
Король Саудовской Аравии призвал молиться о ниспослании дождя
ЭР-РИЯД. Король Саудовской Аравии Салман аль-Сауд обратился к подданным и гостям Королевства с просьбой молиться о ниспослании дождя.
«Всем следует проявить больше раскаяния, всепрощения и вернуться к Богу», — говорится в сообщении канцелярии короля.
Коллективная молитва о дожде (истиска) пройдет во всех мечетях Королевства в четверг, 26 января.
Просьба монарха прозвучала на фоне позитивных новостей из ОАЭ, где после всеобщей молитвы выпали небольшие осадки при том, что дождя там не было с прошлой зимы.
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