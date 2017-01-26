В школах Свазиленда запретили рассказывать об исламе и иудаизме

Министерство образования объяснило свое решение «необходимостью избегать смущения среди школьников»

МБАБАНЕ. Правительство Свазиленда распорядилось удалить из школьных программ информацию об исламе, а также об иудаизме.

Отныне учащиеся государственных школ крошечного королевства, расположенного между ЮАР и Мозамбиком, смогут узнавать на уроках только о Христианстве.

Министерство образования Свазиленда объяснило свое решение «необходимостью избегать смущения среди школьников».

Решение стало следствием расследования, осуществленного в прошлом году парламентской комиссией, которая была создана после многочисленных жалоб на «влияние со стороны иммигрантов-мусульман».

Население Свазиленда составляет почти 1,2 млн. человек. 90% жителей королевства – христиане. О численности мусульман ходят противоречивые сведения: по одним оценкам, их 2%, по другим – 10%.