В американском штате Теннесси могут ограничить преподавание ислама в школах
- 26 января
- 17:09
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- Источники:
- Благовест-инфо
- Седмица.Ru
В школах Свазиленда запретили рассказывать об исламе и иудаизме
Отныне учащиеся государственных школ крошечного королевства, расположенного между ЮАР и Мозамбиком, смогут узнавать на уроках только о Христианстве.
Министерство образования Свазиленда объяснило свое решение «необходимостью избегать смущения среди школьников».
Решение стало следствием расследования, осуществленного в прошлом году парламентской комиссией, которая была создана после многочисленных жалоб на «влияние со стороны иммигрантов-мусульман».
Население Свазиленда составляет почти 1,2 млн. человек. 90% жителей королевства – христиане. О численности мусульман ходят противоречивые сведения: по одним оценкам, их 2%, по другим – 10%.
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