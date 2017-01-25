Патриарх Болгарский Неофит благословил новоизбранного президента страны Румена Радева

Предстоятель Болгарской Церкви также благословил вице-президента Илияну Йотову

СОФИЯ. Недавно избранные президент Болгарии Румен Радев и вице-президент Илияна Йотова 19 января 2017 г. получили благословение Патриарха Болгарского Неофита во время принесения присяги перед Национальным собранием Болгарии, сообщил официальный сайт Болгарской Православной Церкви.

Торжественно пообещав нерушимо соблюдать Конституцию и законы страны и действовать в интересах болгарского народа президент и вице-президент подписали соответствующий документ о принятии присяги. После этого они поклонились Кресту и Евангелию и получили благословение Предстоятеля Болгарской Православной Церкви, который находился рядом с ними во время церемонии.

В воскресенье, 22 января, президент Болгарии Румен Радев прибыл в кафедральный собор св. благоверного князя Александра Невского в Софии, где Патриарх Неофит вновь благословил новоизбранного главу Болгарского государства и возглавил молебен, чтобы испросить Божьей благодати и поддержки Румену Радеву в предстоящем служении болгарскому народу.

Патриарху Неофиту сослужили митрополит Велико-Тырновский Григорий, митрополит Пловдивский Николай, митрополит Неврокопский Серафим, епископ Мельникский Герасим, главный секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви, а также епископ Браницкий Григорий, викарий Софийской митрополии, и епископ Белоградчишский Поликарп. Среди сослуживших Патриарху Неофиту также был архимандрит Филипп (Васильцев), представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском, и священник Нелуц Опря, представитель Румынской Православной Церкви в Софии.

По окончании богослужения Патриарх Неофит обратился с напутственным словом к новоизбранному президенту Болгарии.

В память об этом историческом дне и в благословение новому главе Болгарского госудасртва Патриарх Неофит передал в дар президент Радеву икону Господа Иисуса Христа, пожелав, чтобы Спаситель всегда поддерживал его в предстоящем служении. Патриарх Неофит заверил Румена Радева, что в православных храмах Болгарии будут продолжать молиться за его успехи на посту президента.

Затем прозвучало многолетие Святейшему Патриарху Неофиту с духовенством и паствой Болгарской Православной Церкви, благочестивому православному болгарскому народу, президенту Румену Радеву, вице-президенту Илияне Йотовой и правительству Болгарии.



Патриарх Неофит также был в числе высших должностных лиц Болгарии во время военной церемонии, которая имела место ранее в тот же день на площади св. Александра Невского по случаю смены верховного главнокомандующего вооруженными силами Болгарии.