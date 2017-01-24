В Британии священники-гомосексуалисты смогут не давать обет целомудрия

Соответствующий законопроект подается в синод Церкви Англии

ЛОНДОН. В Британии священники-гомосексуалисты смогут не давать обет безбрачия: соответствующий законопроект уже подается в синод Церкви Англии, сообщает Christiantoday.

Епископы Церкви Англии, государственной христианской церкви королевства и Матери-Церкви всемирного Англиканского сообщества, предложили избавить священников-гомосексуалистов от обета целомудрия (целибата). Согласно действующим правилам, ЛГБТ-священники при посвящении в сан или повышении должны приносить клятву о соблюдении целомудрия, даже когда они уже состоят в длительных «брачных» отношениях. Предлагаемые изменения, если они будут приняты генеральным синодом Церкви, избавят их от этой клятвы. Предполагается, что посвящаемые в сан геи, лесбиянки и трансвеститы должны будут признавать и соблюдать нынешний церковный постулат о том, что интимная связь допустима только в разнополом союзе, но вышестоящее духовенство не будет исповедовать их по этому вопросу.

Палата епископов Церкви Англии окончательно утвердила текст предложения, подаваемого в синод. В тексте говорится о том, что Церковь принимает в свое лоно гомосексуальных прихожан и священников, но они не должны добиваться отмены запрета на церковное венчание гомосексуальных пар. Эта епископская инициатива знаменует собой еще один шаг в долгих спорах по вопросам сексуальной ориентации после того, как парламент страны легализовал однополые браки в 2013 году.

Бен Брэдшоу, член парламента от Лейбористской партии и христианин, состоящий в гражданском браке, пообещал, что предпримет должные шаги в парламенте, если синод отклонит предлагаемые изменения. «Они перестанут задавать вопрос о соблюдении целомудрия, и считают это большим шагом вперед, но при этом общая политика Церкви Англии в этом вопросе ханжеская и бесчестная, поскольку она заставляет духовенство лгать, - заявил парламентарий. – Все больше людей приходит к убеждению, что уж коли высшее духовенство не может навести порядок в этом вопросе, тогда, возможно, парламенту страны придется сделать это за него».