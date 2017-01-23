Украинские раскольники из т.н. «Киевского патриархата» посетили Константинопольскую Патриархию
- 23 января
- 15:15
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- Источник:
- Седмица.Ru
Украинские раскольники из «Киевского патриархат» создали новую епархию — Владимиро-Волынскую
КИЕВ. Синод непризнанной в православном мире раскольнической т.н. «Украинской православной церкви — Киевского патриархата» (УПЦ КП), заседание которого состоялось в Киеве 22-23 января 2017 года, принял решение образовать в составе УПЦ КП Владимиро-Волынскую епархию, сообщил официальный сайт УПЦ КП.
В состав новой епархии непризнанной УПЦ КП включены следующие районы Волынской области: Владимир-Волынский, Иваничевский, Локачинский, Любомльский, Турийский, Шацкий.
Синод непризнанной УПЦ КП определил, что в состав Волынской епархии (с центром в городе Луцке) входят следующие районы Волынской области: Гороховский, Камень-Каширский, Киверцовский, Ковельский, Луцкий, Любешевский, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский.
Управляющему Владимир-Волынской епархией Синод непризнанной УПЦ КП определил титул «Владимиро-Волынский и Турийский».
Синод назначил Матфея (Шевчука), «епископа Владимир-Волынского», «епископом Владимир-Волынским и Турийским», освободив его от обязанностей викария Волынской епархии непризнанной УПЦ КП.
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