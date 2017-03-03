Депутаты Верховной рады выступили с инициативой присвоить звание «Герой Украины» лже-патриарху Филарету Денисенко

Соответствующее обращение направлено президенту Украины Петру Порошенко

КИЕВ.С инициативой присвоить почетное звание «Герой Украины» главе непризнанной в православном мире раскольнической т.н. «Украинской православной церкви — Киевского патриархата» Филарету (Михаилу Денисенко) выступила группа депутатов Верховной рады Украины, сообщили украинские СМИ.

Народные депутаты направили соответствующее обращение президенту Украины Петру Порошенко.

Проект постановления относительно присвоения звания «Герой Украины» бывшему митрополиту Русской Православной Церкви, лишенному сана и преданному анафеме за учинение раскола, зарегистрирован в Верховной раде Украины.

Проект постановления №6153 зарегистрирован на сайте украинского парламента, однако сам текст документа до сих пор не обнародован.

Инициаторами обращения являются 22 депутата Верховной рады.