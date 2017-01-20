На Шри-Ланке группа буддистов полностью уничтожила протестантскую церковь

Акт вандализма совершен буддистами в Пахарайя

КОЛОМБО. Группа воинствующих буддистов во главе с монахом недавно уничтожила протестантскую церковь в Пахарайя, Шри-Ланка, сообщило информационное агентство AsiaNews.

«Сначала они угрожали нам, — сказал Камаль Васанта, новообращенный из буддистов, который является помощником настоятеля общины. — Потом они пришли с деревянными палками, железными ломами и ножами и разрушили все».





На глазах членов протестантской общины их храм был полностью уничтожен.





Шри-Ланка (Цейлон) — южно-азиатская страна с населением 22.2 млн. человек, из которых 70% являются буддистами, 13% — индуистами, 10% — мусульманами и 6% — католиками. Буддизм является официальной религией государства.