Суд дал правительству 30 дней на поиск причин отказа женщинам

ИЕРУСАЛИМ. Верховный суд Израиля готов разрешить женщинам молиться у Стены плача, и дает правительству 30 дней на поиск законных причин и доводов для отказа женщинам, если таковые найдутся, сообщает Worldreligionnews.

Правительству предстоит подыскать и дать суду убедительные пояснения, почему женщинам не разрешается приносить свитки Торы и читать молитвы у Стены Плача. Если же правительство и назначенная им служба охраны святого места не сможет дать Верховному суду убедительные доводы по этому делу, то автоматически вступит в силу решение суда о допуске женщин к богослужебным обрядам в этом святом месте. Это решение станет беспримерным и поворотным в истории Израиля.

Высокий суд направил официальные извещения в адрес раввина Шмуля Рабиновича, главного администратора Стены Плача, и в адреса соответствующих государственных служб, в том числе канцелярии премьер-министра, служб духовного священноначалия и Фонда наследия Стены Плача. Именно этим государственным и духовным службам предстоит дать ответ, почему они не допускают женщин, желающих молиться и совершать иные богослужебные обряды на территории главной площади и многих других участках у святыни.

До сих пор женщинам приходилось посещать святыню, пряча свитки Торы под одеждой. В 2010 году главный раввин службы надзора Шмуль Рабинович даже издал специальный указ, запрещающий женщинам проносить Тору в женскую молитвенную зону этого святого места, причем женщины с тех пор постоянно подвергаются охраной унизительным обыскам и личным досмотрам. Эти досмотры были санкционированы Фондом наследия Стены, которым заправляют ортодоксальные иудеи – именно этот Фонд и содержит службу охраны святого места. Охранники не дают женщинам проносить даже молельные шали, семисвечники-меноры, талисманы и филактерии (кожаные коробочки, которую иудеи подвязывают во время утренней молитвы на лбу и на левой руке; в них хранятся пергаментные листки с текстами молитв и изречений из Торы).

Суд на своих заседаниях рассмотрел три петиции, поданные членами двух организаций с близкими названиями, а именно «Женщины Стены» и «Подлинные женщины Стены». Эти организации давно борются за права женщин на молитву в этом святом месте. «Подлинные женщины Стены» - это, фактически, радикальная группа непримиримых активисток, отколовшихся от изначальной организации после того, как «Женщины Стены» пошли на компромисс и удовлетворились выделением отдельной женской части для молитв у святыни.

Решение суда приветствовали обе группы женщин. «Женщины Стены» заявили, что этот вердикт является еще одним шагом, приближающим эру равенства полов и свободы вероисповедания у Стены. А «Подлинные женщины Стены» отметили, что «своим решением суд возложил на ответчиков бремя доказательства, и теперь это им придется искать причины отказа нам в праве на молитвы, а не нам доказывать свое исконное право, как это было раньше. Для нас это судьбоносное решение».